Accident teribil în Oradea. Două persoane au murit după ce maşina în care se aflau a fost distrusă de un tren

Două persoane și-au pierdut viața duminică seara, după ce un tren de călători a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiul Oradea, au anunțat autoritățile din județul Bihor.

de Redactia Observator

la 24.05.2026 , 20:48
Accidentul s-a produs duminică seara, în cartierul Episcopia din municipiul Oradea.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, polițiștii Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați printr-un apel la 112 despre producerea accidentului.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un tren de călători care circula pe relația Satu Mare - Oradea a acroșat un autoturism aflat în traversarea trecerii la nivel cu calea ferată.

Circumstanțele exacte în care s-a produs impactul urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor, cu trei autospeciale de intervenție. Dintre acestea, două au fost de descarcerare grea și o ambulanță SMURD. La fața locului, a sosit și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

În autoturism se aflau două persoane, un bărbat și o femeie, care au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale mașinii în urma impactului violent.

Pompierii au început imediat manevrele pentru extragerea victimelor, însă medicii ajunși la fața locului au constatat că acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața.

"Victimele prezentau leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora", au transmis reprezentanții ISU Bihor.

Traficul feroviar și circulația din zonă au fost afectate pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști.

Polițiștii rutieri continuă investigațiile pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs tragedia.

