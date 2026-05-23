Bolojan sună mobilizarea generală: "Nu ne permitem să pierdem bani"

Premierul Ilie Bolojan a avertizat din nou, sâmbătă, de la Iași, că România riscă să piardă integral banii europeni alocați proiectelor nefinalizate până la sfârșitul lunii august. Declarațiile vin în contextul negocierilor în curs dintre echipele tehnice române și Comisia Europeană la Bruxelles.

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 17:21
Bolojan sună mobilizarea generală: "Nu ne permitem să pierdem bani" - Bolojan sună mobilizarea generală: "Nu ne permitem să pierdem bani" - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Toți primarii din țară au fost convocați luni dimineață pentru un inventar de urgență al proiectelor PNRR. Bolojan a explicat că există în derulare peste 15.000 de proiecte în administrațiile publice din România. Cele care pot fi terminate până la 31 august trebuie să rămână pe componenta de grant. Un proiect finalizat în proporție de 90%, dar rămas pe grant fără a fi terminat la termen, atrage pierderea integrală a sumei alocate.

Ministerele vor depune săptămâna viitoare în Parlament proiecte de lege esențiale pentru deblocarea a peste 7,5 miliarde de euro

Proiectele care nu pot fi finalizate la timp urmează să fie transferate pe componenta de împrumut. În acest caz, România pierde doar suma aferentă lucrărilor nerealizate, diferența urmând să fie acoperită din bugetul național sau local. Premierul a cerut ca, pentru toate lucrările cu risc de nefinalizare, să fie întocmite note de constatare de către supervizori sau diriginți de șantier. Constructorii trebuie să prezinte angajamente ferme cu grafice de lucrări care să garanteze finalizarea până la 31 august. Termenul pentru această procedură este primele trei zile ale săptămânii viitoare.

Articolul continuă după reclamă

Un alt punct sensibil al negocierilor cu Bruxellesul vizează jaloanele asumate și neîndeplinite. Bolojan a dat exemplul vitezei pe calea ferată. Angajamentul de reducere a întârzierilor nu a fost îndeplinit. Motivele: lucrări nefinalizate și lipsă de locomotive noi. Guvernul negociază cu Comisia Europeană coborârea acestor standarde pentru a nu bloca absorbția.

Bolojan a anunțat că toate ministerele vor depune săptămâna viitoare în Parlament proiecte de lege esențiale pentru deblocarea a peste 7,5 miliarde de euro. Guvernul nu mai are competența legală de a adopta ordonanțe, astfel că procedura parlamentară devine singura cale. Premierul a apelat la partidele politice să susțină adoptarea acestor legi până la sfârșitul lunii iunie, pentru ca tragerile din fonduri să poată fi făcute în iulie-august. Bolojan a reamintit că România are în 2026 cel mai mare buget de investiții, reprezentând 8% din PIB - fonduri europene și naționale combinate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan guvern premier pnrr
Înapoi la Homepage
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că legea salarizării unitare va elimina inechitățile din sistem?
Observator » Ştiri politice » Bolojan sună mobilizarea generală: "Nu ne permitem să pierdem bani"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.