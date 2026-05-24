Tanczos Barna, întrebat când va avea UDMR premier: "Când o să zboare porcul"

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că UDMR va avea premier "când o să zboare porcul" şi a precizat că românii ar putea alege ca preşedinte ţării un etnic maghiar atunci când vor avea încredere că această comunitate nu doreşte altceva decât binele României.

de Redactia Observator

la 24.05.2026 , 16:31
Tanczos Barna a fost întrebat, duminică, la Digi 24, când va avea UDMR premier. "Când o să zboare porcul. Niciodată, cred", a afirmat Tanczos Barna. El a fost întrebat şi când vor alege românii un maghiar preşedinte. "Nu zic niciodată, pentru că un etnic german a fost deja. Atunci când o să aibă încredere totală în comunitatea noastră că nu vrem niciodată altceva decât bine pentru această ţară", a declarat Tanczos Barna. 

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, în 11 mai că nu se pune problema să fie premier într-un viitor guvern pentru că se numeşte "Kelemen Hunor şi suntem în România". El consideră că suntem departe de a fi propusă o asemenea variantă.

