Tanczos Barna, întrebat când va avea UDMR premier: "Când o să zboare porcul"

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că UDMR va avea premier "când o să zboare porcul" şi a precizat că românii ar putea alege ca preşedinte ţării un etnic maghiar atunci când vor avea încredere că această comunitate nu doreşte altceva decât binele României.

Tanczos Barna a fost întrebat, duminică, la Digi 24, când va avea UDMR premier. "Când o să zboare porcul. Niciodată, cred", a afirmat Tanczos Barna. El a fost întrebat şi când vor alege românii un maghiar preşedinte. "Nu zic niciodată, pentru că un etnic german a fost deja. Atunci când o să aibă încredere totală în comunitatea noastră că nu vrem niciodată altceva decât bine pentru această ţară", a declarat Tanczos Barna.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, în 11 mai că nu se pune problema să fie premier într-un viitor guvern pentru că se numeşte "Kelemen Hunor şi suntem în România". El consideră că suntem departe de a fi propusă o asemenea variantă.

