Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează joi o vizită oficială la Bucureşti, prima sa deplasare externă de la preluarea mandatului. Şeful Executivului de la Chişinău se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.

Prim-ministrul Republicii Moldova, prima vizită la Bucureşti după preluarea mandatului. Cu cine se va întâlni

În cursul dimineţii, şeful Executivului de la Chişinău va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, după care va avea întrevederi cu preşedinţii Senatului, Mircea Abrudean, şi ai Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.

Cei doi prim-miniştri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuţii în plenul celor două delegaţii oficiale, la finalul cărora vor susţine declaraţii comune de presă.

În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, şi de Principele Radu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor discuta pe teme şi proiecte de interes comun ale celor două ţări, în contextul geostrategic actual.

"Vizita la Bucureşti a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este şi prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chişinău şi are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noştri de peste Prut îl vor deţine pentru următoarele şase luni", a informat Guvernul României.

