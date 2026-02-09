Antena Meniu Search
Trump spune că îl va primi pe Xi Jinping la Casa Albă la sfârşitul anului

Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe preşedintele chinez Xi Jinping la Casa Albă spre "sfârşitul anului", pentru a discuta în special probleme comerciale.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 07:52
"El va veni la Casa Albă spre sfârşitul anului. (...) Acestea sunt cele mai puternice două ţări din lume şi avem o relaţie foarte bună", a asigurat Trump în interviul acordat postului american NBC, înregistrat miercuri şi difuzat integral duminică, în cursul căruia a reafirmat că va vizita China în aprilie.

Pe fondul disputei comerciale dintre Washington şi Beijing privind taxele vamale, care a marcat relaţiile dintre cele două superputeri de la revenirea lui Trump la Casa Albă anul trecut, preşedintele american a afirmat că cei doi lideri discută regulat despre problemele economice şi comerciale.

"Ştiţi, este important să am o relaţie bună cu el (şi) ca el să aibă o relaţie bună cu mine", a continuat el. China "plăteşte multe taxe vamale", a insistat Donald Trump. "Nu au făcut-o în trecut. Eu sunt cel care a impus tarife vamale Chinei. (...) Ţara noastră a recuperat sute de miliarde de dolari în taxe vamale", a mai spus el.

