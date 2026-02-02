Nu băgaţi hainele groase în dulap pentru că gerul ne mai încearcă o dată! În Capitală a nins întreaga noapte, iar în Moldova s-au înregistrat temperaturi de până la minus 16 grade Celsius. Mai mult, meteorologii anunţă că valul de aer extrem de rece, venit din Câmpia Rusă, se va simți și mai puternic de azi încolo, când peste jumătate de ţară va fi sub cod galben de ger. De vreme mai caldă vom avea parte abia spre mjlocul săptămânii.

În Bucureşti a fost o noapte veritabilă de iarnă. Zăpada s-a depus rapid pe străzi, iar pe mulţi dintre şoferi i-a pus în dificultate.

La mai puţin de o oră după ce a început să ningă puternic şi să viscolească în Capitală, zăpada s-a depus şi pe carosabil iar şoferii au fost nevoiţi să circule cu viteză redusă şi cu mare atenţie întrucât utilajele de deszăpezire din oraş nu au făcut faţă.

Şi pe trotuare sunt probleme, iar pietonii trebuie să păşească cu mare grijă pentru a nu aluneca, întrucât sub zăpadă este un strat de gheaţă.

În sudul ţării, drumarii au lucrat la foc continuu pentru a curăţa mai multe şosele din judeţele Dolj şi Olt.

În nordul Molovei, însă, oamenii au tremurat de frig. -16 grade au arătat ieri dimineaţă termometrele la Dărăbani și -15 la Rădăuți. Frig a fost şi la Botoșani şi Suceava. La Iași soarele cu dinţi nu a reuşit să topească gerul.

Îmbrăcatul în straturi ajută, dar mai importantă este calitatea hainelor pe care le alegem în zilele geroase. De evitat materialele sintetice, găsim în magazinele de specialitate haine termice sau pur şi simplu ptem să alegem ţesături naturale precum lâna, care este un bun izolator termic. Mai mult decât atât, căciula şi mănuşile nu sunt doar accesorii - sunt obligatorii. Extremităţile trebuie protejate. La fel de importantă este şi încălţămintea, să fie una de calitate. De preferat, din piele

Medicii trag un semnal de alarmă: chiar și câteva minute petrecute în ger pot avea efecte serioase asupra sănătății. Nu vorbim doar despre degerături. Frigul extrem suprasolicită inima, afectează respirația și poate agrava afecţiuni deja existente.

"Durerea aceea precordială clasică, care radiază în gât, în umăr, în braţul stâng şi în spate, acele trei categorii de simptome care dor, cele digestive, durerea epigastrică, ostroarticulare sau cele respiratorii înseamnă ca s-ar putea, de frig, să aveţi un infarct miocardic acut iar prezenţa la un spital este esenţială", explică Tudor Ciuhodaru, medic specialist Urgenţe.

Cei mai expuși pericolelor sunt copiii și bătrânii, mai ales cei cărora nu le poartă nimeni de grijă.

În Masivul Ceahlău, din cauza temperaturilor scăzute, pe multe trasee turistice s-a format gheață, iar salvamontişti îi avertizează pe turişti să aibă grijă înainte să se aventureze în drumeţii.

Jandarmii montani recomandă turiştilor informarea privind starea traseelor turistice înainte de a plecat în drumeţii.

Iar în judeţul Caraş-Severin, câteva zile de ploaie înghețată, urmate de ninsori abundentă, au făcut ca, sub presiunea greutății, mii de copaci să fie doborâți, iar un drum care leagă două localităţi a fost închis pentru câteva zile.

Codul galben de ger a intrat în vigoare de aseară pentru jumătate din ţară. Din această dimineaţă, temperaturile negative vor atinge şi vestul ţării.

"De miercuri încolo, tendinţa este ca vremea să se încălzească. Şi o încălzire destul de rapidă pentru că vom ajunge deja din cursul zilei de joi la temperaturi uşor pozitive şi pe parcursul nopţilor", a explicat Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Codul galben de ninsori din sudul ţării va ţine până în acestă dimineaţă, iar stratul de zăpadă poate atinge şi 10 centimetri.

