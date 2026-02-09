Copilul de patru ani din Gherla care a căzut în apele Someşului Mic este căutat în continuare. La mai bine de două săptămâni de când a dispărut, familia lui Sebastian speră la o minunte.

Ultimele căutări s-au desfășurat pe tot cursul Someșului Mic, de la locul unde copilul a fost văzut ultima dată până la barajul de la Mănăstirea.

În sprijinul echipelor de salvare au venit și voluntari din mai multe zone ale țării, impresionați de drama familiei. În urmă cu două săptămâni, băiatul de 4 ani, alături de verișorul său de 5 ani, se jucau pe marginea râului, dar gheața s-a spart și au ajuns în apă.

Un tânăr aflat pe margine a reușit să îl salveze pe cel de 5 ani, dar Sebastian, a dispărut sub gheață.

