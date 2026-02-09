Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Sebastian, băiatul de 4 ani căzut în Someș, nu a fost încă găsit la două săptămâni de la dispariţie

Copilul de patru ani din Gherla care a căzut în apele Someşului Mic este căutat în continuare. La mai bine de două săptămâni de când a dispărut, familia lui Sebastian speră la o minunte.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 07:51

Ultimele căutări s-au desfășurat pe tot cursul Someșului Mic, de la locul unde copilul a fost văzut ultima dată până la barajul de la Mănăstirea.

În sprijinul echipelor de salvare au venit și voluntari din mai multe zone ale țării, impresionați de drama familiei. În urmă cu două săptămâni, băiatul de 4 ani, alături de verișorul său de 5 ani, se jucau pe marginea râului, dar gheața s-a spart și au ajuns în apă.

Un tânăr aflat pe margine a reușit să îl salveze pe cel de 5 ani, dar Sebastian, a dispărut sub gheață.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

gherla copil disparut somes
Înapoi la Homepage
Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit
Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile restante și compensații
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile restante și compensații
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok?
Observator » Evenimente » Sebastian, băiatul de 4 ani căzut în Someș, nu a fost încă găsit la două săptămâni de la dispariţie