O gafă a cântăreţei Paula Seling stârneşte controverse peste Prut. Artista, invitată să jurizeze concursul Eurovision, a felicitat Republica Moldova. în limba rusă. Mesajul a stârnit numeroase critici în mediul online, inclusiv de la diplomaţi moldoveni, care i-au reamintit artistei că limba oficială a Moldovei este româna. Paula Seling a prezentat ulterior scuze şi a afirmat că expresia folosită o auzise la alţi artişti, fără să ştie că este în rusă.

18.01.2026
După un recital de cântece populare româneşti, Paula Seling, invitată să jurizeze Eurovisionul de la Chişinău, a trecut la felicitări. A făcut-o însă parţial în limba rusă. "Felicitări echipei Teleradio pentru un show excepţional, excepţional! Daţi-mi voie să spun: Молодец Moldova", a spus Paula Seling. Mesajul, care înseamnă "Bravo, Moldova", a fost primit cu urale de public. Dar pe reţelele sociale, reacţia a fost rece. Primele critici au venit de la fostul purtător de cuvânt al guvernului Republicii Moldova.

Artista a avut parte însă şi de mesaje de încurajare, venite de peste Prut

"A crezut că glumele astea mai merg aici ca înainte de invazie. Nu merg!", a trasmis şi un jurnalist de la Chişinău. Criticile vin în contextul în care Republica Moldova încearcă să combată influenţa Rusiei şi să se apropie de România. În 2023, ţara vecină a modificat constituţia pentru a face din română limba oficială de stat. În faţa criticilor, Paula Seling a ieşit cu explicaţii. "Am folosit un cuvânt care mărturisesc că habar nu aveam că este în rusă. Am auzit acest cuvânt atunci când se mulţumea şi l-am preluat ca atare, gândindu-mă că este ceva drăguţ. Intenţia mea nu a fost să exprim vreo ideologie politică. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu această încercare de a fi simpatică. Nu mi-a ieşit",  a declarat Paula Seling.

Artista a avut parte însă şi de mesaje de încurajare, venite de peste Prut. "Paula Seling a vrut să ne felicite în felul nostru, din inimă, căci acest cuvânt este înţeles de toţi cetăţenii Moldovei, indiferent de etnie", a transmis un fost deputat moldovean.

