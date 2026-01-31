Rețeaua electrică din Ucraina a fost afectată sâmbătă de întreruperi extinse de curent, provocate de o "defecțiune tehnică" pe liniile de interconectare dintre Republica Moldova, România și Ucraina, a anunțat ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmîhal, citat de AFP, conform Agerpres.

Pana de curent din Moldova, cauzată de o "defecțiune tehnică", potrivit ministrului energiei din Ucraina - Profimedia

"Astăzi, în jurul orei locale 10:42 (08:42 GMT), s-a produs o defecţiune tehtnică, care a dus la întreruperea simultană a liniei de 400 de kilovolţi care leagă reţelele electrice ale României şi Republicii Moldova, precum şi linia de 750 de kilovolţi ce leagă vestul şi centrul Ucrainei", a indicat ministrul Denis Şmîgal într-o postare pe Telegram.

"Aceasta a provocat o cascadă de pene de curent în reţeaua electrică din Ucraina şi a declanşat mecanisme de protecţie automată în substaţii", a adăugat el, fără a face mai multe precizări despre originea acestei defecţiuni tehnice.

Ministrul a precizat că au fost instituite întreruperi de urgenţă a curentului electric în oraşul Kiev, în regiunea capitalei ucrainene, precum şi în regiunile Jitomir (centru) şi Harkov (nord-est).

Articolul continuă după reclamă

"Alimentarea cu energie electrică va fi restabilită în următoarele ore", a asigurat Şmîgal.

Mai devreme, fapt rar de la începutul invaziei ruse la scară largă în 2022, autorităţile ucrainene au anunţat închiderea temporară a metroului din Kiev din cauza penuriei de electricitate.

"Din cauza unei întreruperi a alimentării cu electricitate provenind de la centrele de aprovizionare externe, circulaţia trenurilor şi funcţionarea scărilor rulante au fost suspendate la metrou", a explicat operatorul Kiev Metro într-un mesaj postat pe Facebook.

Reţeaua va servi ca adăpost până la restabilirea curentului, a indicat primarul Kievului, Vitali Kliciko, într-un mesaj pe Telegram.

Metroul din Kiev este o arteră de transport vitală pentru capitala ucraineană şi îşi întrerupe rareori operaţiunile, chiar şi în timpul bombardamentelor intense ruseşti.

Aproximativ 800.000 de pasageri utilizează zilnic metroul, potrivit datelor publicate anul trecut. Locuitorii Kievului utilizează în special cele 52 de staţii ale sale ca adăposturi antiaeriene în timpul atacurilor ruseşti.

Rusia a ţintit infrastructura energetică a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale acum aproape patru ani, dar Kievul afirmă că această iarnă a fost cea mai grea de până acum, atacurile lăsând milioane de oameni fără electricitate şi căldură în condiţii de ger.

Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat să înceteze atacurile asupra Kievului timp de o săptămână, până duminică, în urma unei solicitări din partea omologului său american Donald Trump.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰