Ursula von der Leyen: Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde ameninţările se intensifică

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că, luni, se va întâlni cu liderii din România şi Bulgaria, în cadrul vizitei pe care o face în regiunea Mării Negre, subliniind că libertatea de navigaţie trebuie ”restabilită şi menţinută”. Ea a discutat la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, înaintea vizitei în România şi Bulgaria.

"Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde ameninţările la adresa securităţii se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente, iar oameni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa. În România şi Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta despre situaţia de pe teren şi despre modul în care Europa îşi poate consolida răspunsul", a arătat Ursula von der Leyen, într-un mesaj postat, luni, pe X.

Ea a menţionat că, înaintea vizitei, a avut o discuţie constructivă la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

"Libertatea de navigaţie în Marea Neagră trebuie restabilită şi menţinută. Am reiterat sprijinul meu pentru apelul său la un armistiţiu care să vizeze infrastructura alimentară şi energetică. De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs şi despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noştri. Aştept cu interes să mă întâlnesc cu preşedintele Zelenski la Dublin la sfârşitul acestei săptămâni şi să discut cu ceilalţi lideri despre următorii paşi către pace", a adăugat von der Leyen.