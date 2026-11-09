PNL, ultimatum pentru liberalii care au contestat deciziile partidului în instanță: "Au la dispoziţie 10 zile"

Liberalii care au încălcat deciziile partidului şi au apelat la instanţă pentru a bloca activitatea PNL au la dispoziţie 10 zile pentru a-şi retrage contestaţiile şi a-şi clarifica drumul politic, a fost una dintre deciziile luate duminică, în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.

PNL, ultimatum pentru liberalii care au contestat deciziile partidului în instanță. Au 10 zile să le retragă - Facebook / Robert Sighiartau

Precizările au fost făcute luni, într-o postare pe Facebook, de deputatul PNL Robert Sighiartău, potrivit Agerpres.

"Vă prezint câteva dintre cele mai importante decizii luate ieri de conducerea PNL. Reprofesionalizarea partidului. Înfiinţăm comisii de specialitate care să aducă expertiză, competenţă şi consistenţă politicilor publice. Am acordat un mandat de negociere pentru începerea procesului de fuziune prin absorbţie cu Forţa Dreptei condusă de Ludovic Orban, care se întoarce acasă. Cei care au încălcat deciziile partidului şi au apelat la instanţă pentru a bloca activitatea PNL au la dispoziţie 10 zile pentru a-şi retrage contestaţiile şi a-şi clarifica drumul politic'', a arătat Sighiartău.

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Potrivit liberalului, aceste decizii sunt paşi necesari pentru consolidarea partidului, recâştigarea încrederii românilor şi reconstrucţia unei alternative de centru-dreapta puternice şi credibile.

Mai mulţi liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Adrian Veştea şi Hubert Thuma, au atacat în instanţă deciziile luat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.

Ce hotărâri adoptate la Congres au fost suspendate

Tribunalul București a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, invocând o "aparență a dreptului" în favoarea "puciștilor". Instanța a constatat că deciziile au fost adoptate în baza unui statut modificat al partidului, care nu fusese încă aprobat de judecători.

Concret, este vorba de hotărârile Congresului prin care Ilie Bolojan a fost reales în funcţia de preşedinte al partidului; era reconfirmată poziţia PNL de a nu mai face coaliţie cu PSD; se stabilea excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susţine sau participa la crearea unui guvern cu PSD; se solicita demisia din partid a unor membri importanţi din tabăra "puciştilor", respectiv Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma şi Alina Gorghiu. Totodată, a fost aprobată modificarea Statutului PNL, pentru a se introduce formula moţiunilor în privinţa candidaturilor în cadrul congresului, pentru a se crea Biroul Permanent Naţional ca principală structură internă de conducere a PNL şi pentru a se întări disciplina de partid.