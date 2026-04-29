Veşti bune pentru ţara noastră. Potrivit surselor Observator din Comisia Europeană, este foarte posibil ca România să primească 50% din jalonul PNRR privind pensiile magistraţilor.

Ce înseamnă acest lucru? Vom putea debloca jumătate din suma totală de 231 de milioane de euro, bani europeni. După cinci încercări eşuate, a şasea oară a fost cu noroc şi reforma a trecut de Curtea Constituţională.

Legea propusă de Guvernul Bolojan a fost promulgată de preşedintele Nicuşor Dan pe 27 februarie anul acesta.

Aceasta a introdus noi reguli pentru magistraţi: creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, o vechime necesară de 35 de ani și plafonarea pensiei la 70% din venitul net, cu o implementare etapizată.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mai reuşiţi să economisiţi din salariu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰