Video România ar putea primi jumătate din jalonul PNRR privind pensiile magistraţilor

Veşti bune pentru ţara noastră. Potrivit surselor Observator din Comisia Europeană, este foarte posibil ca România să primească 50% din jalonul PNRR privind pensiile magistraţilor.

de Redactia Observator

la 29.04.2026 , 07:45

Ce înseamnă acest lucru? Vom putea debloca jumătate din suma totală de 231 de milioane de euro, bani europeni. După cinci încercări eşuate, a şasea oară a fost cu noroc şi reforma a trecut de Curtea Constituţională.

Legea propusă de Guvernul Bolojan a fost promulgată de preşedintele Nicuşor Dan pe 27 februarie anul acesta.

Aceasta a introdus noi reguli pentru magistraţi: creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, o vechime necesară de 35 de ani și plafonarea pensiei la 70% din venitul net, cu o implementare etapizată.

"Am fost tăntălău". A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Observator » Ştiri politice » România ar putea primi jumătate din jalonul PNRR privind pensiile magistraţilor
