Obținerea unei alocări importante de fonduri europene în cadrul viitorului buget comunitar este unul dintre obiectivele delegației României, a precizat miercuri președintele Nicușor Dan.

România își negociază partea din viitorul buget al UE. Nicușor Dan: "Susținem un buget european ambițios" - Facebook/ Nicuşor Dan

"Astăzi am avut o discuţie cu reprezentanţii ministerelor Finanţelor, Afacerilor Externe, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine. Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Acesta a precizat că pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată marţi la Administraţia Prezidenţială, la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României.

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"Împreună cu Guvernul şi cu ceilalţi actori relevanţi facem toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european şi resursele necesare pentru susţinerea priorităţilor sale de dezvoltare. Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene", a transmis preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că România nu susţine reduceri substanţiale ale bugetului european.

"Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană. Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate şi de o viziune comună", a precizat el.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi şi vineri, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European.