Mai mulți bani pentru programul Rabla și electricitate mai ieftină pentru fabrici. Sunt soluțiile pe care Guvernul le ia în calcul ca să oprească declinul industriei auto, care are o mare contribuţie la bunăstarea economică. Producția Dacia și Ford a scăzut îngrijorător și a ajuns sub nivelul din timpul pandemiei de COVID-19.

Uzinele auto care aduc miliarde de euro din exporturi merg pe minus. Premierul Luca Niculescu a vizitat astăzi fabricile Dacia şi Ford şi a prezentat soluţiile guvernului pentru redresarea producţiei.

"Să deschidem Programul Rabla mai devreme. Analizăm posibilitatea de a avea un program mai generos. Intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice", a declarat Luca Niculescu, Premierul României.

Numărul mașinilor cumpărate prin programul Rabla a scăzut dramatic în ultimii ani, pe măsură ce guvernele au alocat fonduri tot mai mici. De la un vârf de aproape 59 de mii de vehicule în 2022, am ajuns la puţin peste 13 mii în 2025. În trei ani, numărul mașinilor finanțate prin Rabla s-a redus cu aproape 77%.

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"Am avut o problemă gravă cu Programul Rabla, care a fost, de facto, suspendat în ultimii doi ani, cu un buget de 200 de milioane din 1,4 miliarde, cât era în trecut", a spus Ciprian Cherciu, expert în energie.

Pe lângă concurența tot mai mare a producătorilor din China, fabricile noastre suferă și din cauza electricităţii scumpe. La Mioveni, producția unei Dacii costă mai mult decât la uzinele din Spania sau Maroc. Energia electrică ajunge la 180 de euro, aproape dublu față de Maroc și de peste două ori mai mult decât în Spania.

"Vom facilita dialogul între producătorii de energie electrică și marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung. Asta va însemna prețuri mai reduse", a afirmat Luca Niculescu, Premierul României.

"Noi trebuie să avem acces la un preț competitiv al energiei electrice. Imaginați-vă ce înseamnă România fără industria auto. Scădeți 35% din exporturi, deși în unele luni ajunge la 42% din totalul exporturilor naționale. Scădeți 14% din PIB", a afirmat Adrian Sandu, secretar general, Asociația Industriei Auto din România.

O mână de ajutor ar putea veni și de la Bruxelles. De luna viitoare, Comisia Europeană vrea să limiteze importurile de mașini hibride noi din afara Uniunii Europene pentru a creşte vânzările fabricilor de pe continent.