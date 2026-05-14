România nu se poate apăra 72 de ore în faţa ruşilor, susţine Băsescu. "Nu rezistăm, nu avem echipamente"

România nu se apăra singură 72 de ore în faţa ruşilor, întrucât nu avem echipamentele necesare, este de părere fostul preşedinte Traian Băsescu.

Întrebat, miercuri seară, la TVR Info, dacă România se poate apăra 72 de ore în faţa ruşilor, Traian Băsescu a declarat: "Întrebaţi un general". Ulterior, el a adăugat: "Nu, nu ne putem apăra 72 de ore, nu rezistăm, nu avem echipamentele necesare".

El a explicat că CSAT dă un aviz pe bugetul Guvernului: "Avizul se referă la finanţarea Armatei, a structurilor de securitate, servicii şi aşa mai departe. La un moment dat, n-am vrut să semnez, n-am vrut să semnez avizul pentru buget datorită alocărilor insuficiente. Din păcate, Curtea Constituţională a spus că şi ce dacă, merge şi fără avizul CSAT-ului.

În acel moment, Curtea Constituţională a luat din capacitatea şi responsabilitatea preşedintelui pentru securitatea naţională, pentru că a mutat-o la premier, care nu e ales. Azi e, mâine nu e. Deci aici va trebui găsită o soluţie, cu Curtea Constituţională, pentru ca avizul CSAT-ului pe bugetul structurilor militarizate, a structurilor de siguranţă naţională să fie obligatoriu de obţinut de către Guvern".

De la debutul conflictului din Ucraina frecvent s-a pus problema dacă, în cazul unui atac, România ar rezista până când trupele NATO pot interveni.

