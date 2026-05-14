România nu se poate apăra 72 de ore în faţa ruşilor, susţine Băsescu. "Nu rezistăm, nu avem echipamente"

România nu se apăra singură 72 de ore în faţa ruşilor, întrucât nu avem echipamentele necesare, este de părere fostul preşedinte Traian Băsescu. 

de Redactia Observator

la 14.05.2026 , 11:11
România nu se poate apăra 72 de ore în faţa ruşilor, spune Băsescu. Nu rezistăm, nu avem echipamente - Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Întrebat, miercuri seară, la TVR Info, dacă România se poate apăra 72 de ore în faţa ruşilor, Traian Băsescu a declarat: "Întrebaţi un general". Ulterior, el a adăugat: "Nu, nu ne putem apăra 72 de ore, nu rezistăm, nu avem echipamentele necesare".

El a explicat că CSAT dă un aviz pe bugetul Guvernului: "Avizul se referă la finanţarea Armatei, a structurilor de securitate, servicii şi aşa mai departe. La un moment dat, n-am vrut să semnez, n-am vrut să semnez avizul pentru buget datorită alocărilor insuficiente. Din păcate, Curtea Constituţională a spus că şi ce dacă, merge şi fără avizul CSAT-ului.

În acel moment, Curtea Constituţională a luat din capacitatea şi responsabilitatea preşedintelui pentru securitatea naţională, pentru că a mutat-o la premier, care nu e ales. Azi e, mâine nu e. Deci aici va trebui găsită o soluţie, cu Curtea Constituţională, pentru ca avizul CSAT-ului pe bugetul structurilor militarizate, a structurilor de siguranţă naţională să fie obligatoriu de obţinut de către Guvern".

Articolul continuă după reclamă

De la debutul conflictului din Ucraina frecvent s-a pus problema dacă, în cazul unui atac, România ar rezista până când trupele NATO pot interveni.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

traian basescu romania rusia
Înapoi la Homepage
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
Un gigant IT prezent în România taie mii de joburi și accelerează trecerea la AI, după câștiguri record: "E nevoie de decizii dificile"
Un gigant IT prezent în România taie mii de joburi și accelerează trecerea la AI, după câștiguri record: "E nevoie de decizii dificile"
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Ştiri politice » România nu se poate apăra 72 de ore în faţa ruşilor, susţine Băsescu. "Nu rezistăm, nu avem echipamente"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.