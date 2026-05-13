Sorin Grindeanu: "Premierul demis Bolojan lasă România într-un deşert economic. Trebuie să plece urgent"

"Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deşert economic şi pentru asta trebuie să plece urgent. Dar urgent. România astăzi este în criză economică. Premierul bolojan a dus România pe locul 2 în UE la scădere economică. În plus, avem inflaţie mai mare decât în Ucraina. Pe primul trimestru al acestui an, 2026, inflaţia este mai mare ca în Ucraina, o ţară aflată în război de patru ani de zile. Vă rog să verificaţi situaţia din punct de vedere economic, nici măcar în pandemie nu a fost aşa de grav. Experimentu premierului demis Bolojan a fost până la urmă un plan de sărăcire naţională. Inflaţie de două cifre, criză economică confirmată. Scădere de 4,5% a economiei în 10 luni de mandat Bolojan. Putere de cumpărare prăbuşită", a declarat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a adăugat că regretă că nu a acţionat mai dur şi mai devreme pentru "oprirea acestui management prost".

"De aceea, astăzi aş dori să mă adreseze românilor, nu armatei de „bolo-fani”. Vă rog să vă imaginaţi ce ar însemna încă zece luni cu această guvernare. Şi pot să vă dau câteva date. Probabil în jur de 300.000 şomeri, 120.000 de IMM-uri româneşti care pun lacătul pe uşă. Aceasta este o reţetă a unui dezastru programat. Dar vedem cum premierul demis Bolojan se adânceşte în propriile minciuni şi anunţă că a scăzut deficitul. Şi vă rog să verificaţi acest artificiu contabil, amânând plăţi, punând povară pe bugetul de anul acesta. Am discutat cu colegii din BPN, văzând aceste cifre, regretăm că nu am fost şi mai fermi şi mai devreme şi că nu am oprit acest management prost mai devreme", a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a declarat că Ilie Bolojan a fost demis "de INS", prin datele economice relevate miercuri dimineaţă

"Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS astăzi, prin ceea ce ne-a arătat ca date care nu pot fi contestate. A fost demis de 281 de parlamentari, un record în istoria României. Până la urmă, astăzi, când vorbim la zece zile de la moţiune, vedem o economie în comă, dar totodată vedem circ şi bălăcăreală. S-a făcut un abuz de putere pe care îl vedem în aceste zile şi pare că este pus în pericol seiful printr-o ordonanţă ilegală. Şi ştiţi toată discuţia din aceste zile".

Grindeanu a făcut referire şi la parcursul politic al lui Ilie Bolojan şi a menţionat USL, construcţia politică formată din PSD şi PNL.

"Un om care în urmă cu vreo zece ani ne zâmbea larg de sub sigla USL ne spune acum că s-a reformat şi se prezintă un fel de imaculat în politica din România. Vă amintesc că domnul Bolojan a intrat în politica mare în 2007, când a fost Secretar General al Guvernului în Guvernul Bolojan. Şi de atunci e doar la putere. Zâmbind de sub siglă, de lângă Liviu Dragnea, ne spunea că pesedismul este o boală. Ce nu spune domnul Bolojan, cu toată ura şi invidia, este că partidul pe care îl conduc a dus România în NATO, în Schengen, în Europa. Nu mai zic de alte lucruri făcute de PSD în Transporturi, Sănătate, dar da, atât cât am putut, noi nu am tăiat salarii sau pensii. Noi am mărit salarii şi pensii şi puterea de cumpărare de fiecare dată când am guvernat. Toate acestea pot fi sumarizate sub un singur cuvânt: ipocrizie", a continuat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a făcut referire şi la "sinecurile" criticate de Ilie Bolojan.

"Să vorbeşti de sinecuri şi să uiţi convenabil că ţi-ai trimis finul de la Bihor în Parlament, un fin condamnat pentru că a falsificat legitimaţii de student. Este parlamentar de Bihor acum. Să vorbeşti despre penali dar să ai o tripletă penală fix în fruntea partidului pe care îl conduci. Preşedintele PNL Tulcea, condamnat pentru trafic de influenţă, preşedintele CJ Sălaj, control judiciar şi preşedintele CJ Iaşi cu cele două dosare de corupţie şi de trafic de influenţă. Acest "reformat de rit nou" se ascunde şi tace, nu am văzut răspuns până astăzi faţă de ce am spus la moţiune, dacă îi spui de apropiaţii domniei sale, plantaţi prin instituţiile statului. Cum este domnul Foghiş, care are, doar de la SAPE, astăzi, fără a pune în calcul indemnizaţii de la Consilii de Administraţii, 10.000 de euro pe lună. Domnul Foghiş de la Oradea. Dacă minţi în fiecare zi şi vii cu abordări de acest tip, nu ţine loc, nu reface economia. Nimic nu acoperă adevărul, nici măcar aplauzele acelea puse în scenă de nişte domni care primesc contracte din bani publici la Oradea. La fel cum nu se repară intenţia clară de vânzare, pe repede înainte, a celor mai performante companii de stat. Noi nu ne-am opus la listarea companiilor de stat, ci la modalitatea de listarea şi la momentul ales. Astea sunt reformele pentru români? Astea sunt lucrurile cu care să te mândreşti?", a continuat Grindeanu.

