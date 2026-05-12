Bestia germană de aproape 3000 cm³, scoasă la vânzare de ANAF. Fiscul cere sub 10.000 de euro

Ofertă rară pentru pasionații de mașini și cai putere. ANAF scoate la vânzare un Audi A7 h-tron quattro la prețul de 9.586 de euro.

Bestia germană de aproape 3000 cmc, scoasă la vânzare de ANAF. Fiscul vrea sub 10.000 de euro

ANAF a scos la vânzare un Audi A7 h-tron quattro la prețul de pornire de 9.586 de euro, un model cu ADN german apreciat pentru combinația dintre eleganța unui coupe premium și postura sportivă specifică gamei A7.

Exemplarul scos la licitație este fabricat în 2011 și ascunde sub capotă un motor diesel de 2.967 cc. Mașina a adunat 272.825 de kilometri la bord, semn că a fost rulată serios, dar și că a fost construită pentru mulți kilometri de autostrad. Automobilul este de culoare neagră, însă în prezent a fost colantat în verde. ANAF menționează că autoturismul este utilizat și prezintă uzură specifică.

Cei interesați îl pot vedea în Băbeni, pe strada Dragoș Vrânceanu nr. 126, județul Vâlcea, unde mașina se află la sediul UFO Băbeni. Există însă și câteva detalii importante pentru viitorul proprietar: la data de 26 februarie 2026, ITP-ul era expirat, iar în baza de date online automobilul nu figura cu asigurare RCA valabilă.

