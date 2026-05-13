Kelemen Hunor, după ce România a rămas în recesiune tehnică: M-aş gândi foarte serios la reducerea TVA-ului

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, după ultimele date publicate de Institutul Naţională de Statistică, privind inflaţia şi situaţia economiei, că el s-ar gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic şi spre a face mai atractivă România pentru investiţii care se retrag din Orientul Îndepărtat, din Asia spre Europa. Kelemen Hunor a arătat că în privinţa reducerii cheltuielilor la nivelul statului, mai e mult de făcut.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 13:44
"Se văd efectele războiului din Orientul Mijlociu pe energie, fiindcă trebuie să recunoaştem că această inflaţie, în acest moment, nu este generată de Guvernul României, este o chestiune regională. Noi, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, preţul motorinei, preţul benzinei, deja este în preţul serviciilor şi în preţul produselor. Deci, când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face şi trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume, această inflaţie, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram undeva la 6 - 7%", a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a fost întrebat ce măsuri ar trebui să ia Guvernul, în acest context economic. "Majorarea TVA în niciun caz. Eu m-aş gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic. Eu m-aş duce spre a reduce TVA-ul şi spre a face mai atractivă România pentru investiţii care se retrag din Orientul Îndepărtat, din Asia spre Europa, fiindcă lanţurile de producţie se vor apropia de Europa, în foarte multe domenii. Deci, eu aş căuta să atrag investitori, fiindcă fără locuri de muncă, fără o garanţie de a păstra economia funcţională, n-ai cum să găseşti o soluţie", a subliniat Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, soluţia magică nu există iar cu privire la "reducerea cheltuielilor la nivelul statului, mai e mult de făcut". Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%, iar rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, conform datelor anunţate miercuri de INS. De asemenea, Produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%.

