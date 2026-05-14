O persoană a fost rănită şi 44 evacuate după o explozie puternică într-o hală din Târgovişte

O explozie s-a produs joi la o hală a unui operator economic din Târgovişte, o persoană fiind rănită, iar pompierii delimitează un perimetru de siguranţă, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.

O persoană a fost rănită şi 44 evacuate după o explozie într-o hală din Târgovişte - Profimedia

"În jurul orei 09:47 am fost solicitaţi să intervenim în urma unei explozii neurmată de incendiu la o hală aparţinând unui operator economic pe strada Laminorului, în municipiul Târgovişte. O persoană ce prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare a fost asistată medical şi transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Se execută măsuri de realizare a unui perimetru de siguranţă şi de evaluare a riscurilor", precizează ISU Dâmboviţa.

Potrivit Agerpres, 44 de persoane s-au autoevacuat.

La faţa locului se acţionează cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.

Articolul continuă după reclamă

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰