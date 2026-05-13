Grindeanu: "Marea reformă a lui Bolojan, să guvernezi cu 3 trimestre consecutive de scădere economică"

Liderul PSD Sorin Grindeanu a reacţionat după ce datele anunţate de Institutul Naţional de Statistică au consemnat creşterea inflaţiei ăi scăderea PIB, afirmând că "aceasta este marea reformă a lui Bolojan".

"Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică şi să duci inflaţia de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan! Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos şi să te trezeşti mort...din punct de vedere economic", scrie Grindeanu pe Facebook, făcând aluzie şi la o afirmaţie controversată a liberalei Raluca Turcan.

Liderul PSD anunţă că va prezenta mai multe detalii despre "falimentul produs de Bolojan" într-o conferinţă de presă, miercuri, la sediul central al PSD. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%, iar rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, conform datelor anunţate miercuri de INS.

De asemenea, Produsul Intern Brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%.

