România intră în ultimele 48 de ore înainte de vacanţa parlamentară fără un acord pentru viitorul Guvern. Două nume sunt pe masă pentru funcţia de premier: Sorin Grindeanu, susţinut de PSD, şi Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR. Problema este că niciunul nu are, în acest moment, majoritatea necesară în Parlament. Iar acum, preşedintele Nicuşor Dan are de ales.

Social-democrații speră să convingă UDMR să voteze candidatul propus de PSD.

În actuala configuraţie, un Guvern Grindeanu ar putea strânge cel mult 220 de voturi fără UDMR. Cele 31 de voturi ale formațiunii conduse de Kelemen Hunor ar fi esențiale pentru a obţine majoritatea. În paralel, un executiv condus de Mureşan ar strânge voturi din PNL, USR, UDMR, minorităţi și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați. Asta înseamnă aproape 190 de voturi. Departe, deci, de cele 233 necesare învestirii.

În plin blocaj, însă, liderul statului a acuzat PNL că a împiedicat formarea unui Guvern PSD minoritar, după ce liberalii şi-ar fi schimbat poziţia în timpul negocierilor. PNL respinge acuzaţiile şi spune că nu va susţine un executiv PSD fără reguli clare, în condiţiile în care Sorin Grindeanu cere libertate totală în privinţa programului de guvernare şi respinge o nouă rotativă. Negocierile continuă şi astăzi, iar dacă nu va exista un acord, Parlamentul va trebui convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea noului Guvern. În lipsa unei înțelegeri, România riscă să rămână fără un Guvern cu puteri depline pe parcursul verii.

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UDMR şi minorităţi nu au ajuns la un acord politic, pentru susţinerea unui guvern în Parlament, deşi şeful statului i-a chemat la Palatul Cotroceni şi i-a pus faţa în faţă, vineri.

Presiunea pentru învestirea unui guvern este cu atât mai mare cu cât marţi este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputaţii şi senatorii intră în vacanţă.