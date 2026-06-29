Cerul Sibiului s-a transformat, aseară, într-un decor spectaculos, odată cu încheierea celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru. Mii de oameni au urmărit "Marea Expediție", un show vizual inspirat din mitologie și explorarea spațială. Timp de zece zile, artiști din întreaga lume și sute de evenimente dedicate iubitorilor de teatru și artă au animat oraşul.Atmosfera din centrul Sibiului a fost cu adevărat magică în ultima seară a Festivalului Internațional de Teatru. În Piața Mare, evenimentul "Marea Expediție" a purtat publicul într-o călătorie impresionantă, în care creaturi marine gigantice și elemente inspirate din universul cosmic au transformat orașul într-un adevărat spectacol vizual.

"Este povestea lui Édouard Lavase care este un faimos exploator şi vine din misiunea lui de a găsi animale ciudate, mistice, ca unicornul sau şarpele cu pene. Iar acum este aici şi este pregătit să arate lumii ce încredibile sunt aceste animale.", explică Jean Filip, regizor.

Centrul orașului a fost neîncăpător. Mii de oameni s-au bucurat de atmosfera unui final memorabil.

"Foarte frumos totul, lumea este încântată, ne distrăm, ne bucurăm.", menţionează un participant.

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Cei mai fascinaţi au fost turiştii străini, veniţi pentru câteva zile în Sibiu.

"Nu ne aşteptam la aşa ceva, a fost plin de lume, atmosferă minunată.", spune un turist străin.

"A fost frumos să văd mulţi oameni în jur, mulţi care joacă pe stradă, muzică peste tot.", adaugă un alt turist străin.

"Este cel mai frumos festival din lume, am venit în fiecare zi şi a fost minunat.", precizează alt participant.

Finalul a fost marcat de un show de drone, acompaniat de muzică și efecte de lumini.

Peste 5.000 de artiști din 83 de țări au participat la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru, care a cuprins nu mai puțin de 848 de spectacole.