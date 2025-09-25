Ședință CSAT la Cotroceni. Măsuri privind securitatea spațiului aerian, pe agendă

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește joi, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta măsuri privind securitatea spațiului aerian național. Pe agenda ședinței se află stabilirea procedurilor de intervenție în cazul aeronavelor și dronelor care folosesc neautorizat spațiul aerian, dar și obiectivele strategice necesare pentru protejarea infrastructurii critice, potrivit Agerpres.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spaţiului aerian naţional.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie.

De asemenea, pe agenda întâlnirii se mai află subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

Articolul continuă după reclamă

În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰