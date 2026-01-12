Miruță: "Voi propune în CSAT redeschiderea discuției privind declasificarea sumelor acordate Ucrainei"

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat la Antena 3 CNN că va propune în CSAT redeschiderea discuției privind declasificarea valorii totale a ajutoarelor acordate de România Ucrainei de la începutul războiului.

Miruţă: "Nepublicarea sumei menține un teren fertil pentru extremism"

"Sunt sută la sută de acord să se spună valoarea atunci când asta nu influențează nimic strategic", a afirmat Miruță. Ministrul a precizat că decizia de clasificare a fost luată de CSAT pe mandatul fostului președinte, nu de actuala conducere. Ministrul a explicat că poate fi făcută publică valoarea ajutoarelor fără a specifica tipul de echipamente trimise.

"Nu este indicat să spun că Armata Română a dat 100 de ceva sau 1.000 de ceva, pentru că specialiștii din zona militară pot descompune și afla numerele", a spus Miruță. Consiliul Fiscal a estimat că România a acordat Ucrainei aproximativ 1,5 miliarde de euro de la începutul războiului, dar cifra oficială rămâne clasificată. Miruță a subliniat că există două metode de evaluare: valoarea de inventar (prețul la care echipamentele au fost cumpărate) și valoarea de piață actuală, care diferă semnificativ.

La finalul anului 2025, România a acordat 50 de milioane de euro prin mecanismul NATO de ajutorare a Ucrainei, decizie făcută publică intenționat. "Banii duc în bugetul NATO și Statele Unite livrează echipamente militare Ucrainei", a explicat ministrul, demontând afirmațiile că această sumă ar fi secretă. Miruță a justificat clasificarea datelor prin poziția strategică a României. Miruță a explicat de ce România nu poate fi comparată cu Franța sau Germania în ceea ce privește publicarea ajutoarelor pentru Ucraina. "Între Federația Rusă și Franța mai sunt vreo șase țări, nu sunt în situația de risc cum este România", a spus ministrul, adăugând că Franța are și umbrelă nucleară.

"Nepublicarea sumei menține un teren fertil pentru extremism", a subliniat Miruță, subliniind că deciziile strategice nu se iau uitându-te la voturi, ci cu responsabilitate. "Voi propune repornirea acestei discuții, având în vedere situația anului 2026", a conchis Miruță, subliniind că decizia finală aparține membrilor CSAT și președintelui României.

Miruţă: Săptămâna viitoare Guvernul adoptă pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10%

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat luni că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii, o sesiune extraordinară a legislativului urmând a fi cel mai probabil convocată. El a mai spus că la MApN, MAI şi servicii, până săptămâna viitoare se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare.

Ministrul Apărării a declarat la Antena 3 CNN a afirmat că săptămâna viitoare va trece prin Guvern asumarea răspunderii, urmând să se facă o sesiune extraordinară în Parlament. "Eu vă spun doar că, la nivel de Guvern, săptămâna viitoare, joi, când e şedinţa de Guvern, planul astăzi este ca joi să fie adoptat pachetul pe administraţie, care generează reducerea acestor cheltuieli pentru ca cei de la Ministerul de Finanţe să poată da a doua zi care sunt limitele bugetare pentru fiecare minister în parte. Bugetul acestei ţări se poate concepe doar ştiind pe ce să te bazezi. Şi discuţia a fost să fie bazat, după ce trece acest pachet, astfel încât să ştim că sunt reduse cheltuielile", a spus Miruţă.

Întrebat dacă PSD este de acord cu această decizie, ministrul Apărării a răspuns: "Domnul vicepremier Neacşu a fost astăzi la această discuţie cu vicepremierii. Deci au fost de acord în unanimitate toţi vicepremierii cu acest calendar care presupune ca săptămâna viitoare să avem trecut pachetul pe administraţie", a menţionat Miruţă. El a arătat că este ultima etapă în care acest guvern mai are posibilitatea să rămână cu obrazul curat.

"Înţelegerea din partea populaţiei a fost foarte elastică. S-a întins, a explicat, prima oară nu avem cum, daţi-ne voi că până ne organizăm noi, până recuperăm din datorii, până creştem gradul de colectare…au fost legitime explicaţiile, dar s-au terminat. Şi pentru că în anul 2026 încep strângeri de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem să începem cu conceperea bugetului, până nu trecem pachetul pe administraţie, cu acele tăieri de 10% din anvelopa bugetară pentru salarii, şi până nu trecem cumulul pensiei cu salariu, că e o altă componentă care reduce din nişte cheltuieli. Nu poţi să ai pensie şi salariu, în acelaşi timp, la stat", a declarat Radu Miruţă, la Antena 3 CNN.

Ministrul Apărării a precizat că acest lucru se va face prin asumarea răspunderii în Parlament. "Nu se taie salarii, este obligaţia fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce, astfel încât să scad,ă la final, cu 10% fără a tăia de la oameni. Adică unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face, este atributul fiecărui ministru", a mai spus el. Radu Miruţă a arătat că termenul este săptămâna viitoare. "Săptămâna viitoare este o provocare să trecem acest, prin asumarea răspunderii guvernului, aceste modificări legislative", a afirmat Miruţă.

Ministrul Apărării s-a referit şi la Ministerul Apărării şi celelalte instituţii de forţă. "Guvernul strânge foarte tare cu aceste condiţii. Trebuie ca miniştrii să se încadreze în aceste reguli. Cum vor face? Care-i cea mai bună metodă să facă? Asta ei o ştiu. Sigur, la Ministerul Apărării şi la Ministerul de Interne este o chestiune mai specială. Am explicat şi în coaliţie, cred cu toată tăria, avem 600 de kilometri de graniţă cu o ţară care are război, nu poţi să spui că reduci armata", a explicat el.

Ministrul a anunţat că la aceste ministere se lucrează pentru majorarea vârstei de pensionare. "La Ministerul Apărării se lucrează începând de astăzi, tot până săptămâna viitoare, la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creşterea vârstei de pensionare. Ăsta este compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare", a anunţat ministrul, precizând că în acest calcul vor fi incluse şi serviciile de informaţii.

Întrebat ce vârstă se ia în calcul, Miruţă a spus: "Deocamdată e 48 de ani, discutăm despre un proiect de lege pe care trebuie să-l aducem pe masa Guvernului la finalul săptămânii viitoare, care să crească vârsta de pensionare. Se fac nişte simulări, cam cât trebuie să creşti vârsta de pensionare, ca să reduci cheltuielile cu 10%. Poate nu până la 65, poate până la 60, poate până la 55, dar azi e 48", a spus el. Radu Miruţă a mai spus că la sănătate este o aşteptare ca Ministerul să vină cu nişte propuni care să reducă cheltuielile prin alte metode şi a dat ca exemplu rangul spitalelor. Ministrul a menţionat că la educaţie s-a făcut un efort anul trecut. "S-a redus un pic, cam cu 4-5%. Se ţine cont de asta, adică nu i se cere 10% de anul ăsta. 10% cu ce ai făcut anul trecut cu tot", a comentat el.

