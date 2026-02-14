Daniel Băluță ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei în 2028: "Este normal să am în vedere"

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a afirmat că ia în considerare o candidatură la Primăria Capitalei în 2028. El a precizat că PSD este "extrem de blamat" în București, potrivit News.ro.

"Ca politician este normal să-ţi propui, în primul rând, să fii un om curajos şi să strângi suficient de multă experienţă şi suficient de multe rezultate, astfel încât să te prezinţi cu o ofertă extraordinară în faţa oamenilor. Vedeţi că sunt implicat activ în problemele bucureştenilor, probabil că reprezint, ca şi domnul Ciucu şi ca şi alţi oameni din alte partide politice, o altă abordare din punct de vedere al vieţii politice. Din fiecare înfrângere avem lucruri de învăţat şi, dacă vreţi, pe termen mediu şi lung, ne face să fim mai buni. (…) Este un lucru pe care îl iau în calcul. Nu este o decizie pe care să mi-o pot propune astăzi. Dar, privind în perspectivă, este normal să am în vedere o astfel de abordare, pentru că sunt preşedinte al PSD Bucureşti", a declarat Daniel Băluţă, sâmbătă, la o emisiune TV.

Băluţă a afirmat că lucrurile pe care le va face la Sectorul 4 îi vor determina pe oameni să aibă încredere în PSD, "un partid extrem de blamat" în Bucureşti.

"Am încredere că lucrurile pe care le voi face în continuare îi vor determina pe oameni să crească, în principiu, încrederea în PSD, pentru că, din păcate, mai ales aici, în Bucureşti, PSD-ul este un partid extrem de blamat, cel puţin, pentru foarte multe lucruri, inexplicabil. Poate că de-a lungul timpului liderii nu au ştiut să-şi ceară scuze, de exemplu, în faţa oamenilor pentru mineriade. Poate că nu au ştiut să-şi ceară scuze pentru excesele pe care anumiţi lideri ai PSD-ului le-au avut, astfel încât, din principiu, sunt foarte mulţi oameni care nu mai au disponibilitatea nici măcar să asculte. Lucrul ăsta l-am văzut inclusiv la alegerile locale, când în ciuda unei oferte electorale incomparabile ca oricărui alt candidat, oamenii au avut o altă decizie", a susţinut Daniel Băluţă.

Articolul continuă după reclamă

Băluţă a subliniat că această neîncredere se datorează unor foşti lideri ai partidului care nu au ştiut să îşi ceară scuze pentru greşelile trecutului.

"Pe de-o parte, un număr important de oameni citau: nu mai vrem să mai auzim de PSD. Şi asta se datorează unor elemente istorice. (…) Aroganţa, superioritatea, limbajul nepotrivit, zeflemitor, i-a deranjat foarte mult pe oameni şi unii nu au uitat nici acum, după atâţia ani de zile, aceste lucruri. Pe de altă parte, nici nu au fost prea mulţi lideri care să se uite în ochii oamenilor şi să-şi ceară scuze, să spună că regretă evenimentele respective pentru că timpul înapoi, din păcate, nu avem cum să-l facem. (…) Pe de altă parte, există o categorie de oameni care au migrat către un alt partid politic. AUR, mai exact", a mai declarat edilul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰