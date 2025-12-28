Şedinţă cu scântei astăzi la Curtea Constituţională pe legea pensiilor magistraţilor. Judecătorii CCR nu au reuşit să ajungă la un acord privind sesizarea Înaltei Curţi.

Judecătorii CCR s-au reunit la ora 13:00, însă în scurt timp au început disensiunile între cele două tabere – una care susține măsurile propuse de guvernul Bolojan, alta care este împotriva creșterii vârstei de pensionare a magistraților până la 65 de ani sau stabilirea unui plafon de 70% din ultimul salariu ca pensie după retragerea din sistem. Așa că patru judecători din cei nouă au părăsit ședința și nu s-au mai întors.

Este vorba de judecătorii susținuți de PSD. Potrivit unor surse din interiorul CCR, cei patru magistrați au cerut Ministerului Justiției un studiu de impact pe măsurile propuse de guvern. Până când va veni acest studiu au cerut amânarea votului de azi până la mijlocul lui ianuarie. Șefa de ședință a refuzat amânarea votului, iar cei patru s-au ridicat de la masă și au plecat.

Potrivit legii, dacă lipsesc patru magistrați dintr-o ședință a CCR, ședința se amână automat. Un nou termen a fost stabilit luni dimineață la ora 10:00, dar șansele întrunirii cvorumului sunt destul de mici. Legea privind reforma din justiție a ajuns pe masa CCR în urma unei sesizări venite din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Articolul continuă după reclamă

Curtea Supremă susține că legea discrimina magistrații în raport cu alte categorii care beneficiază de pensii de serviciu, că ar afecta independența justiției și că ar încălca standardele internaționale stabilite de CEDO. Potrivit calendarului gândit de guvern, legea ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Dacă mâine nu va fi cvorum la CCR, atunci reforma din justiție va trebui să mai aștepte.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰