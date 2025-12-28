Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD

Şedinţă cu scântei astăzi la Curtea Constituţională pe legea pensiilor magistraţilor. Judecătorii CCR nu au reuşit să ajungă la un acord privind sesizarea Înaltei Curţi.

de Cristi Popovici

la 28.12.2025 , 20:32

Judecătorii CCR s-au reunit la ora 13:00, însă în scurt timp au început disensiunile între cele două tabere – una care susține măsurile propuse de guvernul Bolojan, alta care este împotriva creșterii vârstei de pensionare a magistraților până la 65 de ani sau stabilirea unui plafon de 70% din ultimul salariu ca pensie după retragerea din sistem. Așa că patru judecători din cei nouă au părăsit ședința și nu s-au mai întors.

Este vorba de judecătorii susținuți de PSD. Potrivit unor surse din interiorul CCR, cei patru magistrați au cerut Ministerului Justiției un studiu de impact pe măsurile propuse de guvern. Până când va veni acest studiu au cerut amânarea votului de azi până la mijlocul lui ianuarie. Șefa de ședință a refuzat amânarea votului, iar cei patru s-au ridicat de la masă și au plecat.

Potrivit legii, dacă lipsesc patru magistrați dintr-o ședință a CCR, ședința se amână automat. Un nou termen a fost stabilit luni dimineață la ora 10:00, dar șansele întrunirii cvorumului sunt destul de mici. Legea privind reforma din justiție a ajuns pe masa CCR în urma unei sesizări venite din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Articolul continuă după reclamă

Curtea Supremă susține că legea discrimina magistrații în raport cu alte categorii care beneficiază de pensii de serviciu, că ar afecta independența justiției și că ar încălca standardele internaționale stabilite de CEDO. Potrivit calendarului gândit de guvern, legea ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Dacă mâine nu va fi cvorum la CCR, atunci reforma din justiție va trebui să mai aștepte.

Cristi Popovici
Cristi Popovici Like

Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume.

ccr pensii magistrati iccj
Înapoi la Homepage
Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună
Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Incendiu puternic în București! Un depozit arde ca o torță. Au fost trimise mesaje RO-Alert
Incendiu puternic în București! Un depozit arde ca o torță. Au fost trimise mesaje RO-Alert
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri politice » Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD