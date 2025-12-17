Senatul a modificat legea pensiilor private după decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii

Senatul a modificat miercuri Legea pensiilor private, în urma deciziei Curţii Constituţionale. A fost eliminat articolul care le permitea bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă, după ce Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional.

Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, în forma iniţială, principala reglementare fiind aceea că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul eşalonat pe opt ani. Au fost înregistrate 76 de voturi "pentru", 38 "împotrivă" şi trei abţineri.

Amintim că legea plății pensiilor private a fost respinsă de CCR pe 25 noiembrie, din cauza articolului privind exceptarea bolnavilor de cancer. Legea rămâne în aceeași formă, doar se elimină articolul referitor la bolnavii de cancer, despre care CCR a spus că este neconstituțional. Altfel spus, pentru bolnavii de cancer se vor aplica aceleași reguli, pot retrage doar 30% din sumă, apoi în tranșe, timp de 8 ani, adică nu vor mai avea voie să retragă toată suma direct.

Legea merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

