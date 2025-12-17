Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Senatul a modificat legea pensiilor private după decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii

Senatul a modificat miercuri Legea pensiilor private, în urma deciziei Curţii Constituţionale. A fost eliminat articolul care le permitea bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă, după ce Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional.

de Marius Gîrlaşiu

la 17.12.2025 , 13:38
Senatul a modificat legea pensiilor private după decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii Senatul României - Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, în forma iniţială, principala reglementare fiind aceea că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul eşalonat pe opt ani. Au fost înregistrate 76 de voturi "pentru", 38 "împotrivă" şi trei abţineri.

Amintim că legea plății pensiilor private a fost respinsă de CCR pe 25 noiembrie, din cauza articolului privind exceptarea bolnavilor de cancer. Legea rămâne în aceeași formă, doar se elimină articolul referitor la bolnavii de cancer, despre care CCR a spus că este neconstituțional. Altfel spus, pentru bolnavii de cancer se vor aplica aceleași reguli, pot retrage doar 30% din sumă, apoi în tranșe, timp de 8 ani, adică nu vor mai avea voie să retragă toată suma direct.

Legea merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Articolul continuă după reclamă
Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

pensii private lege senat ccr bolnabi cancer
Înapoi la Homepage
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze?
Observator » Ştiri politice » Senatul a modificat legea pensiilor private după decizia CCR. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii