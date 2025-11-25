Legea pensiilor private a picat testul la Curtea Constituţională. Judecătorii au apreciat că posibilitatea ca bolnavii de cancer să retragă toţi banii, într-o singură tranşă, reprezintă o "discriminare" pozitivă în timp ce restul pensionarilor pot retrage doar 30% din sumă. Decizia obligă coaliţia de guvernare să modifice proiectul în Parlament.

Curtea Constituţională a explicat că articolul "încalcă principiul egalităţii în drepturi, întrucât instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecţiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii".

Asociaţia Bolnavilor de Cancer, reacţie dură după decizia CCR

Asociaţia Bolnavilor de Cancer a reacţionat dur după decizia CCR.

Articolul continuă după reclamă

"Curtea Constituţională decide cine trăieşte şi cine moare în această ţară. […] Se pare că şi această şansă ne-a fost luată de Curtea Constituţională. [...] Este nedreaptă şi Curtea Constituţională a depăşit limitele în a face pe Dumnezei pe pământ", a explicat Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

Legea se va întoarce acum în Parlament, acolo unde acest articol ar trebui eliminat sau modificat în acord cu motivarea CCR.

"Coaliţia nu greşeşte, Coaliţia ia nişte decizii politice care pot să fie plăcute sau mai puţin plăcute. […] Curtea ne-a învăţat că în momentul în care îşi doreşte poate pica orice, asta e o realitate", a spus senatorul PNL Daniel Fenechiu.

Românii care cotizează pot retrage doar 30% din suma acumulată

Românii care cotizează la fondurile private de pensii pot retrage doar 30% din suma acumulată. Suma rămasă va fi împărţită în tranşe lunare şi se va plăti eşalonat într-o perioadă de 8 ani. În acest caz, pensia minimă ar trebui să fie de cel puţin 1.250 lei. Curtea a validat totuşi forma propusă de Guvern. CCR a explicat că sistemul de plată nu încalcă dreptul de proprietate privată, aşa cum au reclamat judecătorii ÎCCJ. Potrivit Curţii, retragerea sumei într-o singură tranşă ar contrazice însăşi noţiunea de pensie, care presupune o sursă constantă de venit, adică plăţi succesive, întinse, pe toată durata vieţii.

În timpul dezbaterilor din Parlament, aleşii din Coaliţie au respins un amendament prin care inclusiv cei care suferă de boli cronice ar fi putut retrage toată suma acumulată în fondurile private de pensii.

"Cheltuielile pacientului cu cancer sunt multiple, nu spunem că e gratuit tratamentul, pentru că sunt boli adiacente cancerului, boli care trebuie monitorizate şi îngrijite şi unde costurile sunt foarte mari şi de aia ne-am bucurat că pacientul poate beneficia, să spunem, de acel favor", a mai spus Cezar Irimia.

"Dacă ne gândim la faptul că foarte mulţi mor din cauza bolilor cardiovasculare, care au o mortalitate mai mare decât bolile oncologice, atunci am putea spune că ar putea fi incluşi şi cei care suferă de boli cardiovasculare", a mai spus Daniel Fenechiu.

Retragerile din Pilonul II au ajuns la 400 milioane de lei în septembrie

Înainte de decizia Curţii, mulţi români au ales să îşi retragă banii din Pilonul II de pensii private. Astfel că plăţile au ajuns la nivel record în ultimele luni.

Retragerile au crescut de la 140 de milioane de lei pe lună, la peste 400 de milioane lei în septembrie.

Datele oficiale arată că românii au adunat o sumă record în Pilonul II şi III de pensii private: 200 de miliarde de lei, echivalentul a 11 la sută din PIB.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰