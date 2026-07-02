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Bolojan va solicita convocarea unor sesiuni extraordinare ale Parlamentului în a doua jumătate a lunii iulie

Bolojan va solicita convocarea unor sesiuni extraordinare a Parlamentului în a doua jumătate a lunii iulie Ilie Bolojan, ;edința de guvern, 2 iulie 2026
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.07.2026, 14:02 | Modificat la 02.07.2026, 14:20

Premierul Ilie Bolojan va solicita conducerilor celor două Camere ale Parlamentului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în vederea dezbaterii proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR.

"Principala activitate în următoarea săptămână, care a fost discutată şi azi în şedinţa de guvern, este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului şi adoptate, în aşa fel încât România să încaseze sumele aferente PNRR. Sunt şase proiecte de bază şi încă trei proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene pe fiecare domeniu, în aşa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului, pentru a fi dezbătut, să aibă avizul Comisiei", a anunţat Bolojan joi în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

El a menţionat că va informa grupurile parlamentare, liderii de grup şi liderii de partide, astfel încât să studieze din timp proiectele respective. "Unele deja sunt depuse în Parlament. Le vom depune la ambele Camere, în aşa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare, pentru ca la votul final să ajungă la Camera decizională. Voi solicita conducerii celor două Camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în aşa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute", a precizat premierul. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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