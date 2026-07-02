Bolojan, despre azilele ilegale din Bihor: Nu am nicio legătură cu acest caz

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu are nicio legătură cu azilele ilegale din Bihor, dosar deschis de către procurorii DIICOT, și a subliniat că nu are nicio legătură cu acest caz, adăugând că nu a avut interacțiuni cu reprezentanții asociației care se ocupă de azile și că nu i-a vizitat niciodată.

Premierul Bolojan a fost întrebat, joi, la finalul ședinței de Guvern, dacă știa de azilele ilegale din Bihor, dosar în care Viorel Pașca și membrii familiei sale au fost reținuți.

"Oricât ați încerca să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură. (...) Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații. Nu i-am vizitat niciodată. (...) Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens. Iar în calitate de primar sau de președinte de consiliu județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație”, a transmis Ilie Bolojan.

El a explicat că Direcția de Asistență Socială din Primăria Oradea premiază asociații care au activități de responsabilitate socială, dar că nu are cunoștință despre cei care au primit respectivele distincții.

Articolul continuă după reclamă

"În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații, în legătură cu activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune este că, în anii mei de primărie, nu am participat la acest tip de premiere, eu fiind, în general, centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare. Deci, nu am cunoștință despre persoanele juridice, despre persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat", a mai declarat premierul Bolojan.

Amintim că Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți miercuri de procurori DIICOT în dosarul azilelor ilegale, în care sunt vizați de suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat şi trafic de persoane. Avocatul lor susţine că acuzaţiile sunt nefondate şi că Viorel Pașca este nevinovat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările