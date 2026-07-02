Planul lui Bolojan dacă prețul motorinei nu scade. Ministrul Agriculturii: Este inacceptabil de mare

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, după ședința de Guvern de joi, că vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil și că acestea ar trebui să se apropie de prețurile din piață din luna martie.

"Dacă nu se va vedea o scădere, Guvernul, împreună cu Ministerul Finanțelor, a lucrat la o nouă schemă de plafonare. O să o putem promova în sesiune extraordinară", a transmis Bolojan joi în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Şi ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat azi că preţul la motorină în România este inacceptabil de mare iar dacă nu se prelungeşte reducerea cu 30 de bani a accizei, va propune ca această povară să fie preluată de stat.

Barna a amintit că, din păcate, nu s-a decis prelungirea măsurii de limitare a adaosului comercial. "În privinţa motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuţii şi argumente pro şi contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piaţa liberă. În acelaşi timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze şi să regleze anumite deficienţe dacă piaţa liberă duce într-o zonă periculoasă preţurile. Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care preţul barilului a revenit sub preţul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanşat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, preţul barilului este tot acolo. Deci şi acolo s-a trecut de vârful de 110 - 120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiţii, preţul la motorină este inacceptabil de mare", a susţinut ministrul interimar. Declaraţiile au fost făcute joi la Forumul Naţional pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români (CFRO).

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În opinia sa, dacă la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu preţul carburantului a urcat destul de rapid, tot la fel de rapid ar trebui să şi coboare, în condiţiile în care cotaţiile internaţionale au scăzut. "Am avut mai multe discuţii cu cei mai mari operatori pe piaţă. Nu pot să le dau dreptate 100%. Nu cred că Platts-ul sau cotaţiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influenţeze chiar în acest mod preţul de la pompă. Este loc de mai bine şi cred că dacă creşterea rapidă, hai să nu zic foarte rapidă, pentru că trebuie să accept că în acea perioadă de martie au fost operatori pe piaţă care au încercat să ţină preţul jos şi să meargă pe o creştere treptată, etapizată, nu foarte abruptă, dar chiar şi în condiţiile acestea creşterea a fost rapidă, ar trebui să venim şi cu o reducere la fel de rapidă după ce a scăzut preţul ţiţeiului. Este nevoie de o ajustare a pieţei, chiar dacă trebuie să plătească într-adevăr 30 de bani accize suplimentar faţă de data de 30 sau 29 iunie, când a fost în vigoare reglementarea adaosului la operatorii de pe această piaţă", a explicat Tanczos Barna.

Tanczos: Dacă nu se prelungeşte reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină,vom propune ca această povară să fie preluată de stat

Ministerul va propune Ministerului de Finanţe ca ''această povară'' suplimentară pentru fermieri care a apărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei de compensare a creşterii accizei la motorină să fie preluată de stat. "Acciza la motorină în cazul agriculturii este o acciză subvenţionată sau suportată de stat prin forma de sprijin, care este astăzi în vigoare. Hotărârea de Guvern pentru a plăti acciza la motorină până la 30 iunie este elaborată de Ministerul Agriculturii şi este în curs de aprobare la Ministerul Finanţelor. Aşteptăm de acolo răspunsul pozitiv şi să punem pe ordinea de zi a Guvernului să putem plăti acciza la motorină pe schema de finanţare sau schema de sprijin actuală. Dacă nu se prelungeşte reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, atunci, complementar la forma de sprijin actuală, trebuie să venim cu acest sprijin. Vom propune Ministerului Finanţelor ca această povară, practic suplimentară care are a reapărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei, să fie preluată de stat", a mai spus Tanczos.

El a dat asigurări că nu sunt restanţe de anul trecut la plata motorinei. "Nu avem restanţe de anul trecut, am plătit inclusiv primul trimestru, deci suntem în grafic, dacă mergem pe modul de plată şi schema precedentă. Eu i-am propus domnului Nazare (ministrul de Finanţe - n. r.) de mai multe ori să trecem la o schemă mult mai practică, în sensul de a plăti cel puţin la trei luni după plata facturii, să plătim fermierii. Nu suntem acum foarte departe, dar modul de abordare trebuie schimbat dacă avem un guvern cu puteri depline", a adăugat şeful interimar de la Agricultură, Forumul Naţional pentru Viitorul Agriculturii, eveniment organizat de Clubul Fermierilor Români.

În opinia sa, preţul la motorină în România este inacceptabil de mare şi, în condiţiile în care creşterea acestuia a fost rapidă la debutul conflictului din Orientul Mijlociu, ar trebui să şi scadă la fel de rapid, după ce au scăzut cotaţiile la produsul finit de motorină sau benzină. "În privinţa motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuţii şi argumente pro şi contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piaţa liberă. În acelaşi timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze şi să regleze anumite deficienţe dacă piaţa liberă duce într-o zonă periculoasă preţurile. Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care preţul barilului a revenit sub preţul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanşat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, preţul barilului este tot acolo. Deci şi acolo s-a trecut de vârful de 110 - 120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiţii, preţul la motorină este inacceptabil de mare", a mai precizat ministrul interimar.

Întrebat ce soluţii are Guvernul în situaţia în care conturile ROMATSA au fost blocate la solicitarea companiei Pfizer, şeful interimar de la Agricultură a spus că "este o problemă cu care nu se ocupă Ministerul Agriculturii. Sunt convins că domnul prim-ministru şi domnul ministru Nazare vor găsi o soluţie".

Tanczos Barna a mai transmis că UDMR va susţine inclusiv un guvern minoritar în cazul în care există un acord pe această variantă şi aşteaptă o soluţie de compromis, mai ales din partea celor două partide mari, PNL şi PSD. "Sunt multe variante în continuare pe masă. Aşteptăm ca, practic, cele două partide mari, PNL şi PSD, să ajungă la un compromis. Noi am susţinut multe forme de compromis, noi, cei de la UDMR. Aşteptăm ca acest compromis să se realizeze şi, în cel mai scurt timp posibil, să putem să vorbim de un guvern şi minoritar, tehnocrat. Sunt multe variante pe masă. Noi am spus că susţinem inclusiv un guvern minoritar în cazul în care există un acord pe această variantă. Aşteptăm o soluţie de compromis, mai ales din partea celor două partide mari", a declarat ministrul interimar.