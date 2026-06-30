Ucraina a primit un nou ajutor de 4 miliarde de euro de la UE pentru drone

Uniunea Europeană a virat Ucrainei prima tranșă din noul pachet de sprijin militar în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Este vorba despre 3,9 miliarde de euro, bani care vor fi folosiți pentru achiziția de drone și pentru consolidarea capacității de apărare a țării în fața invaziei ruse. Transferul vine la doar câteva zile după acordarea unei alte tranșe, de 3,2 miliarde de euro, destinată sprijinului bugetar al Kievului.

Împrumutul UE a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027, scrie Agerpres.

Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment.

"Aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Europa va sta ferm alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă", a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

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Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar.

Marți, el a cerut din nou ajutorul UE, după o nouă serie de atacuri rusești soldate cu morți și răniți în mai multe regiuni ale Ucrainei. Liderul de la Kiev afirmă că țara are nevoie de mai multe sisteme antibalistice pentru a proteja populația și îndeamnă Europa să accelereze dezvoltarea propriilor capacități de apărare.