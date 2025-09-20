Sistemul de termoficare din Capitală: problema cu apa caldă şi căldura. PMB: Nu va fi extraordinar la iarnă

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrurile merg bine în ceea ce priveşte investiţiile şi a subliniat că în Bucureşti este cel mai mare sistem centralizat din lume, după Moscova. Sistemul are 2.000 de kilometri de reţea primară şi 4.000 de kilometri de reţea secundară, iar din primii 2.000 cam 300 de kilometri erau extrem de degradaţi. Până la finalul anului se va ajunge la 200 km de conducte schimbate.

Întrebat, sâmbătă, la un post de televiziune, dacă s-a mai întâmplat ceva la Primăria Capitalei sau dacă lumea aşteaptă noul şef, după plecarea lui Nicuşor Dan la Cotroceni, primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrurile merg bine din punct de vedere al investiţiilor.

”Nu, nu, lucrurile merg foarte bine. Merg bine din punct de vedere al investiţiilor. Am anunţat public de fiecare dată când am făcut progrese. Foarte important - avem două mari investiţii în Bucureşti - repararea ţevilor, POIM-ul, unde avem peste 1,7 miliarde de lei bani pe care îi tragem din fonduri europene şi plătim reparaţia ţevilor din Bucureşti”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Edilul a precizat că în acest an au fost schimbaţi 50 de kilometric de ţevi, dar trebuie schimbaţi toţi.

”Vă spun, anul acesta am schimbat 50 de kilometri de ţeavă. Trebuie schimaţi toţi. Dacă stăm să ne uităm exact la cum arată Bucureştiul astăzi, dacă vrem să-l facem eficient din punct de vedere al termiei, pentru că după Moscova al doilea cel mai mare sistem centralizat din lume pe termoficare este în Bucureşti. Vorbim de 2.000 de km pe reţeaua principală şi alţi 4.000 de km pe reţeaua secundară. Din cei 2.000, cei mai grav avariaţi sunt 300. Din acei 300 s-au schimbat 150 până acum spre 200. Închidem în acest an 200 de km. Dar programul de investiţii din bani europeni trebuie să continue până în 2027 şi noi sperăm că vom merge şi mai departe cu el”, a precizat Bujduveanu, potrivit news.ro.

Problema cu apa caldă în Bucureşti

Primarul interimar a arătat şi care sunt motivele pentru care bucureştenii nu au apă caldă.

”Gândiţi-vă că bucureştenii n-au apă caldă din două motive astăzi. Unul, pentru că mulţi ani nu s-au băgat bani în ţevile din Bucureşti şi de ce nu s-a băgăt aceşti bani? Pentru că banii pe care bucureştenii îi plătesc pe apa caldă produc energie electrică şi rămân în conturile companiei de la Ministerul Energiei. Acei bani sunt ai bucureştenilor şi noi vrem - şi o să o facem cu siguranţă să ajungă înapoi în infrastructura mare a Bucureştiului. Dar încă nu au toţi bucureştenii apă caldă. Mai sunt avarii”, a mai declarat Bujduveanu.

Primarul a adăugat că, de la an la an, este tot la bine în Capitală, în ceea ce priveşte termoficarea.

”De la an la an e mai bine. Aş putea să vă spun, domnule, o să fIe extraordinar la iarnă. Dar nu o să fie. Dar important e că va fi un pic mai bine ca anul trecut. Şi dacă noi continuăm ritmul acesta de investiţii care se fac din bani europeni, în final, după ani de zile de investiţi, vor avea un sistem centralizat eficient. Planul meu pe care l-am prezentat şi primului ministru şi miniştrilor din guvernul Bolojan e unul foarte simplu. Banii care se fac de pe vânzarea de energie electrică, de pe spatele bucureştenilor, trebuie să fie reinvestiţi în Bucureşti. Nu în alte părţi din ţară, nu să rămână în vreo companie fantomă de la vreun minister. De aceea, prioritatea noastră este să continuăm aceste investiţii şi ne-am ţinut de treabă. Continuăm toate proiectele pentru că aceste proiecte nu sunt ale lui Nicuşor Dan sau ale lui Stelian Bujduveanu, aceste proiecte sunt pentru Bucureşti”, a adăugat edilul.

