Primarul Capitalei vrea să "salveze" sistemul de termoficare: "Într-o primă fază, de la faliment"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, luni, că zilele acestea se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare – într-o primă fază pe salvarea de la faliment. Apoi, tot anul se va ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui. Primarul arată că falimentul Termoenergetica atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti, iar acum nu mai este loc de manevre politicianiste, ci de acţiune. Primarul a mai afirmat că a stabilit, împreună cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, să analizeze, marţi, activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discute despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent. În plus, primarul a cerut sprijinul bucureştenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare.

"Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare. Într-o primă fază, pe salvarea de la faliment, apoi tot anul mă voi ocupa de optimizarea lui şi eficientizarea lui", spune primarul Capitalei, pe Facebook.

Ciprian Ciucu anunţă că a avut luni două întâniri, una cu Termoenergetica, despre problemele structurale pe care le are termoficarea Capitalei şi alta cu ANRE, instituţia care reglementează modul în care funcţioneaza Termoenergetica şi relaţia (termeni contractuali) dintre Termoenergetica şi ELCEN.

"Pe scurt, după ce RADET a fost desfiinţată şi înlocuită cu Termoenergetica, acesta din urmă are fix aceleaşi probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înfiinţare a avut pierderi uriaşe! Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experienţa defunctului RADET. Nu va fi uşor, vor fi multe bătălii politice şi admnistrative de dus. Sper să fiţi cu mine", subliniază primarul Bucureştiului.

Articolul continuă după reclamă

Ciucu: Termoenergetica funcţionează în condiţii de eşec premeditat

Ciucu arată că, aşa cum este, acum, Termoenergetica nu funcţionează pe principii economice, "vinde cu 2 lei şi cumpară cu 3 lei", asta, în condiţiile în care costurile cu forţa de muncă sunt de doar cca. 13% din buget.

"Funcţionează în condiţii de eşec premeditat. O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare şi plăţi care a dus la penalităţi aberante): penalităţile anuale sunt dublul investiţiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investitii şi 60 mil. penalităţi). Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE şi am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare. Am găsit deschidere, mulţumesc!", spune primarul.

Potrivit primarului Capitalei, cealaltă problemă majoră vine din diferenţa dintre pierderile tehnologice de cca. 22,5% (pierderi recunoscute, inerente unui sistem tehnologic de acest tip) şi pierderile reale, de cca. 39% (unii spun că ar fi mai mari, din cauza faptului că infrastructura este ciur).

"O parte din problemele de termoficare, cele din acestă perioadă, vin dinspe ELCEN care are probleme din cauza neplăţii datoriilor de către Termoenergetica. Da, suntem în dilema cu oul şi cu găina. Este nevoie să avem un responsabil unic! Am convenit cu dl. Ministru Bogdan Ivan să analizam mâine activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discutăm despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent, care să integreze producţia cu distribuţia. O mare parte din datorii vin de aici", anunţă Ciprian Ciucu.

Primarul mai atrage atenţia asupra faptului că "falimentul Termoenergetica, de data acesta atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti".

"Acum nu mai este loc de menevre politicianiste, ci de acţiune", explică primarul.

Ciucu anunţă că astăzi Consiliul General a mai aprobat un împrumut de 150 milioane de lei pentru a plăti datorii.

"Urasc să ne împrumutăm pentru a plăti datorii. Nu este normal! Am nevoie de sprijinul bucureştenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare", declară Ciucu.

Primarul Capitalei cere explicaţii din partea conducerii ELCEN şi Termoenergetica

Primarul menţionează că, în ceea ce priveşte actualele probleme, va cere conducerii ELCEN şi Termoenergetica să vină cu explicaţii clare, dacă soluţii nu au.

"Nu sunt aspecte care să ţină de voinţa primarului sau a ministrului energiei, pentru că nu suntem absurzi şi nu vrem noi să dăm apă caldă şi căldură. Voi discuta rediscuta acest subiect şi cu dl. ministru Ivan", transmite primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, într-o şedinţă extraordinară, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanţelor, la iniţiativa primarului general Ciprian Ciucu, pentru plata unei părţi a facturilor restante la Termoenergetica, compania care furnizează serviciile de termoficare în municipiul Bucureşti.

Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei, a afirmat că această "facilitate" de împrumut "dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰