Consilierii PSD de la Primăria Capitalei vor ca bucureştenii branşaţi la reţeaua de termoficare să nu mai plătească atunci când sunt avarii. Proiectul va fi supus la vot la finalul lunii şi se va aplica inclusiv pentru facturile din luna ianuarie, dacă va fi votat. Există şi acum prevederi în contractele încheiate cu Termoenergetica pentru reducerea costurilor dacă agentul termic nu este livrat în parametrii conveniţi. Oamenii spun însă că nu au văzut niciodată reduceri de costuri în facturi.

Sub parametrii normali. Aşa a fost toată iarna cu apa caldă şi căldura, spun bucureştenii branşaţi la reţeaua de termoficare.

Facturile, însă, au rămas la fel de fierbinţi. Mulţi nici nu vor să le mai plătească. Peste 5.000 de bucureşteni au semnat o petiţie şi abia aşteaptă să le facă o surpriză şefilor Termoenergetica.

"Pentru luna decembrie am achitat, dar pentru luna ianuarie nu mai vrem să achităm. Deja este o nemulţumire în rândul tuturor locatarilor", a declarat Ion Ioneşti, preşedinte de bloc Sectorul 2.

Potrivit contractelor actuale, Termoenergetica are obligaţia să livreze agent termic cu o temperatură cuprinsă între 55 şi 60 de grade.

Dacă parametrii din contract nu sunt respectaţi, bucureştenii branşaţi la reţeaua de termoficare pot cere Termoenergetica diminuarea facturilor. În cazul în care temperatura medie a apei calde este sub 50 de grade Celsius sau dacă agentul termic nu mai ajunge la ei din cauza unor probleme ale sistemului precum avariile, atunci societatea este obligată să recalculeze sumele de plată.

Oamenii se plâng, însă, că sesizările făcute sunt în zadar.

"Nu am primit niciodată nicio reducere. Am făcut câteva reclamaţii la care ulterior am renunţat văzând că nu am niciun rezultat", a mai spus Ion Ioneşti.

Consilierii generali PSD propun un proiect prin care bucureşteniilor să le fie reduse cu mult facturile dacă nu au primit apă caldă şi căldură. Proiectul va fi supus la vot pe 24 februarie.

"Este singura modalitate raţională în care putem pune presiune pe PMB, pe Termoenergetica, pe Elcen, pe Guvern să rezolve odată pentru totdeauna aeastă problema. Nu e normal ca cetăţenii să plătească pentru chestiunea asta", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Alţi consilieri spun că iniţiativa nu îi va încălzi cu nimic pe bucureşteni.

"Propunerea PSD nu este despre soluţii reale pentru bucureşteni, ci doar despre capital politic. Singura solutie reală este în continuare investiţia constantă în infrastructură", a declarat Radu Dragoş, consilier general USR primăria Capitalei.

Dacă proiectul va fi votat, inclusiv facturile pentru luna ianuarie ar putea fi recalculate iar cei care nu au primit apă caldă şi căldură ar putea să îşi primească o parte din banii plătiţi înapoi.

