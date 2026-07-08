Între timp, un sondaj publicat astăzi arată că AUR şi George Simion conduc detaşat în preferinţele românilor, după două luni de criză politică. Iar PNL a profitat din plin de războiul dintre PSD şi Ilie Bolojan.

AUR se află pe primul loc în opţiunile alegătorilor cu peste 36%. Liberalii sunt marii câştigători ai crizei politice. PNL a ajuns pe locul 2, după căderea Guvernului, cu peste 22 procente. Asta în timp ce PSD ar fi votat de 18% dintre români. USR se apropie de 11 procente, iar UDMR este la limita pragului electoral.

George Simion conduce topul preferințelor pentru liderii politici

Dacă ne referim la liderii politici, George Simion este preferat de 35% dintre români. Ilie Bolojan are o cotă de aproape 30%, iar preşedintele Nicuşor Dan este cotat 24 de procente. Dominic Fritz ar fi preferat de 20% dintre alegători. Iar şeful PSD Sorin Grindeanu atinge doar 14% la capitolul încredere.

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PSD, considerat principalul vinovat pentru criza politică

Altfel, 22% dintre români spun că PSD este marele vinovat pentru criza politică, iar 21% cred că actorii politici împart vina în mod egal. 16% dintre alegători spun că Ilie Bolojan ar fi principalul responsabil, iar 15% cred că vinovatul de serviciu ar fi preşedintele Nicusor Dan.

La sefia Guvernului, 11% dintre români l-ar prefera pe Sorin Grindeanu, iar 9% pe Siegfried Mureșan. 56% şi-ar dori un alt lider politic în functia de premier.

Sondajul a fost realizat de Agenția de Rating Politic pe un eșantion de peste 1700 de persoane, iar marja de eroare este de 2,8%.