Au fost încălțările soldaților romani, ale faraonilor și ale filozofilor greci. Apoi, mii de ani mai târziu, au căzut în dizgrația modei. Roata stilului s-a învârtit din nou, iar sandalele masculine calcă iar în lumina reflectoarelor. Le vedem tot mai des pe stradă, în moda urbană.

Au fost peste 30 de grade astăzi în capitală, aşa că mulţi bărbaţi au dat pantofii pe sandale.

"Fac asta din ultimii doi, trei ani pentru că este mult mai confortabil! Chiar încurajez să poarte! E mult mai comod!", spune un purtător.

"Port, da! Pentru căldură sunt foarte buni! Îmi place să schimb sandalele după culorile care se poartă dar în primul rând le folosesc pentru vară!", spune altul.

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Domn: Păi şi nevastă-mea poartă sandale!

Reporter: Ea nu v-a zis nimic?

Domn: Nu! De ce să zică? Doar nu lucrez la birou să fiu la costum şi la pantofi!

În dulapul doamnelor, sandalele sunt ceva banal. Când vine vorba de domni însă, apare dezbaterea.

E potrivit sau nu ca un bărbat să iasă în lume cu degetele la vedere?

"Am văzut că e la modă treaba asta cu sandalele, nu prea o înţeleg neapărat! Mi se pare că aş călca pur şi simplu pe asfalt. E şi de estetică! Nu mă regăsesc eu!", spune un băiat.

"Nu mi se pare că se potrivesc sandalele cu partea masculină! N-am văzut niciodată o sanda de bărbat care să arate realmente bine!", spune o femeie.

"Personal, nu mă dă pe spate! Nu mi se par potrivite!", spune altă femeie.

Stiliştii pun piciorul în prag

"Avem două categorii de sandale pentru două situaţii diferite, cele minimaliste şi elegante pentru oraş. Tip fisherman se numesc, din piele cu design clasic şi cu barete împletite care sunt perfecte pentru pantalonii din in, pentru cină sau chiar pentru costumele lejere de vară pentru că şi ideea de business se schimbă. A doua categorie sunt cele confortabile, cu tălpi foarte groase. Trebuie să acceptăm şi faptul că regulile sunt făcute ca să se schimbe. Căutăm soluţii vestimentare care să ne ajute să trecem prin valul de căldură", explică Ovidiu Buta, stilist.

"Atâta timp cât pedichiura este îngrijită, curată eu zic că ar fi în regulă!", spune o femeie.

În magazinele de încălţăminte, acesta este unul dintre cele mai căutate modele printre bărbaţi acum, vara. În regăsim foarte des şi pe stradă, nu doar la piscină sau la mare. Costă 360 de lei.

Cea mai veche pereche de sandale descoperită până acum are in jur de 10.000 de ani. Era împletită din fibre vegetale. În Egiptul Antic, bărbații purtau frecvent sandale din papirus sau piele.