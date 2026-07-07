Formarea unui nou Guvern pare deja o misiune imposibilă, deşi am intrat în a treia lună de criză. PSD ar vrea ca liberalii să refacă fosta Coaliţie într-un Guvern de armistiţiu, de data aceasta fără USR la masa puterii. Liderii PNL refuză, însă, oferta lui Sorin Grindeanu şi spun că, de acum înainte, PNL nu va mai guverna cu PSD.

Două luni de criză politică, Sorin Grindeanu întinde mâna spre liberali și așteaptă de la ei un compromis.

"În acest moment există vreo patru hotărâri, dacă nu mă înșel, în PNL prin care spun că nu mai fac cu PSD. Un prim pas ar fi, ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva ca să nu voteze un Guvern, este să își facă o hotărâre prin care spun: gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă să discutăm. Până atunci, mă scuzați, dar ce pot eu să cred de la PNL?", a declarat Sorin Grindeanu, președinte PSD, la Digi24.

Doar că liberalii rămân pe poziții și nu dau înapoi de la decizia luată la ultimul Congres. Nu vor să audă de refacerea Coaliției cu PSD.

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"Soluția este un Guvern tehnic și forțând numirea acestui al doilea prim-ministru, pentru că în momentul în care va fi respinsă a doua propunere intrăm în logica alegerilor anticipate. Nu e obligatoriu să le facem, dar cred că sunt destul de mulți parlamentari care nu își doresc alegeri anticipate, deci un asemenea Guvern ar putea să apară.", a precizat Cristian Pîrvulescu, politolog.

Altfel, șeful PSD trage în partidul lui George Simion. Asta deși tot cu AUR a mers mână-n mână pentru a dărâma Guvernul Bolojan.

"Avem un partid, AUR, care îi ține în funcție și l-a ținut în funcție pe Ilie Bolojan. Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru Guvernul Vestea ei au ieșit din sală, acea acțiune ducând indirect la rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan? Dați-mi una mai bună.", a menţionat Sorin Grindeanu, președinte PSD, la Digi24.

Ilie Bolojan face și el o mutare și cere o sesiune extraordinară a Parlamentului în a doua jumătate a lunii iulie. Atunci ar trebui adoptate șase reforme esențiale asumate în fața Comisiei Europene, printre care Legea salarizării unitare și Codul urbanismului. Toate acestea ar putea aduce în bugetul țării granturi în valoare de 4,5 miliarde de euro.

Dacă partidele din fosta Coaliție vor ajunge la un acord, în aceeași sesiune ar putea fi votat și noul Guvern.

"Președintele cere un lucru simplu: majoritate, nu minoritate. Jocul acesta cu minoritățile nu ține de președinte. Partidele trebuie să se înțeleagă între ele, trebuie să existe un acord parlamentar.", a adăugat politologul Cristian Pîrvulescu.

PNL și USR au propus ca soluție o rocadă cu guverne minoritare. Partidele de dreapta ar vrea să fie primele la putere, iar PSD să preia guvernarea în aprilie 2027, propunere respinsă însă de social-democrați.