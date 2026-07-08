Un sistem la pământ, la aproape 11 ani de la incendiul care nu se va șterge niciodată din memoria României. De atunci, premieri și miniștri au promis spitale unde marii arși să fie tratați decent, măcar în memoria victimelor de la Colectiv. Până azi, niciunul nu a fost inaugurat. Ba o secție a fost chiar închisă. Așa că pacienții așteaptă zi de zi o șansă la un transfer în străinătate. Iar când apare un loc liber, nu au cu ce să ajungă acolo. "Care pleacă primul?" e întrebarea pe care speram s-o fi îngropat pentru totdeauna. Și totuși, sistemul de urgențe e nevoit s-o pună în fiecare zi.

"Când mi s-a zis în stare critică am zis trebuie să profităm s-o mai vedem în viaţă.", spune Lavinia Topolianu, fiica pacientei.

O învăţătoare aflată în tabără cu elevii a suferit arsuri grave după ce a fost lovită de trăsnet

Lavinia muncește de zece ani în Germania. Cam de pe vremea când sistemul medical din România a întors spatele zecilor de familii care îi aveau pe cei dragi cu arsuri grave și așteptau, degeaba, îngrijirea de care aveau nevoie. A venit într-un suflet acasă, când a aflat că mama ei, o învățătoare ca-n poveştile lui Sadoveanu, a suferit arsuri grave după ce a fost prinsă de o furtună şi lovită de trăsnet în timp ce era cu elevii în tabără la munte.

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"Mi s-a spus că era conştientă, de ce acum era intubată şi sedată? Femeia a fost dusă mai întâi la Spitalul din Târgoviște. Numai că medicii de acolo n-aveau cum s-o trateze. Așa că au trimis-o mai departe, la Ploiești.", adaugă Lavinia Topolianu.

"Jumătate de oră mai târziu mi-au spus că e intubată şi ventilată şi transferată la Ploieşti.", mărturiseşte Alex Topolianu, fiul pacientei.

Alex, băiatul pacientei, e plecat în Germania de 15 ani, sora lui de 10. Tatăl e alături de ei. Doar mama a rămas acasă, legată de catedră și de copiii pe care nu se îndură să-i lase.

"A zis că e meseria ei, nu-şi poate imagina să facă altceva.", adaugă Alex Topolianu.

Unitatea de Arși de la Spitalul Județean Ploiești poate gestiona doar arsuri ușoare și moderate

Unitatea de Arși de la Spitalul Județean Ploiești se descurcă doar cu arsuri ușoare și moderate. Medicii au reușit s-o stabilizeze, dar au bătut din primul moment la ușa unei secții specializate.

"Avem nevoie de nişte circuite dedicate lor. În organismul marelui ars se întâmplă o reacţie inflamatorie sistemică, care cuprinde toate organele şi fiind pielea afectată, riscul de infecţii este major.", explică Carmen Constantin medic curant, Spitalul Judeţean Ploieşti.

Patru zile la rând, cei de la Ministerul Sănătății și de la Departamentul pentru Situații de Urgență au căutat, în stânga și-n dreapta, un pat liber.

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Și nu e un caz izolat. Zi de zi, cel puțin cinci pacienți stau la coadă pentru un loc. Zilnic, un elicopter brăzdează cerul țării cu un astfel de rănit la bord. Şi in fiecare săptămână, cel puțin unul trebuie trimis peste hotare. Ajunsă la căpătâiul mamei, Lavinia a realizat ceva...

"Mama este într-o stare gravă, dar nu este critică. Şi mi-am dat seama, critică este pentru ei pentru că nu au echipamentul necesar. Terapia necesară de care are nevoie.", explică Lavinia Topolianu.

"Unitate mai puţin dezvoltată, mai puţin updatată, la ce înseamnă anul 2026. 15.20 Există solicitări atât din judeţ cât şi din judeţele limitrofe care nu au secţii de chirurgie plastică sau medici pe zonele de chirurgie plastică şi mari arşi.", precizează Sebastian Toma, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Unitatea de Mari Arşi de la Floreasca a fost închisă anul trecut

Unitatea de Mari Arşi de la Floreasca a fost închisă anul trecut. Așa că, acum, locuri în ATI se mai găsesc pe numărate: la București, la Spitalul de Arși, la Timișoara și la Iași. Doar că și acolo paturile sunt, mai tot timpul, ocupate până la refuz.

"Eu am văzut un mare potenţial în mama mea nu doar ca şi copil, şi normal ca orice copil vrei să lupţi, însă eu am văzut şi partea aia medicală, am zis nu, mama poate fi bine, dar nu aici.", spune Lavinia Topolianu, fiica pacientei.

Fără circuitele acelea speciale, riscul de infecții este major. E și motivul pentru care clinicile din străinătate încep să închidă ușa în fața pacienților din România. În plus, marele ars, așa cum îl numesc medicii, se degradează după prima săptămână.

"Cam după 5/7 zile organele încep să reacţioneze mai dur, să fie nevoie de suport pentru tratarea lor.", menţionează Carmen Constantin, medic curant Spitalul Judeţean Ploieşti.

"Cu cât trece timpul, cu atât apar complicaţiile, a apărut şi prima complicaţie.", precizează Lavinia Topolianu, fiica pacientei.

Unitatea de la Ploieşti are medici bine pregătiţi, dar are nevoie de investiţii masive. Are unii din cei mai bine pregătiţi medici pentru că acolo vin cele mai grave cazuri din judeţ.

"Ne dorim. Ne dorim să o dezvoltăm pentru că este un judeţ mare, adresabilitate mare avem foarte multe rafinării şi locuri, o industrie care a generat şi generează de cele mai multe ori accidente şi-n urma lor pacienţii ajung la noi.", explică Sebastian Toma, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

La scurt timp după vizita noastră, pacienta a fost urcată într-un elicopter SMURD și dusă la Iași. Statul român n-a putut s-o trimită la clinica unde muncește chiar fiica ei, atâta vreme cât se găsea un loc liber în țară.

"Eu pot să am un pacient în aşteptare, să mai apară al doilea, şi cineva să zică: eu am găsit loc, du-l pe bolnavul meu acolo, când eu am unul căruia încă nu i-am găsit loc şi care are prioritate să fie dus. Sunt dileme cu care ne confruntăm şi pe care încercăm să le soluţionăm cât mai neutru. În plus, dacă eu găsesc un loc pentru mari arşi în ţară, nu mai am justificare ca stat, ca entitate publică, să pun bolnavul şi să-l duc în altă parte. Trebuie să înţeleagă familiile că nu merge pe presiune.", spune Raed Arafat, şeful DSU.

Familia încă așteaptă o soluție. Și, în ciuda a tot, încă nu și-a pierdut speranța în oameni.

"Datorită oamenilor, da. Se mai poate. Am încredere.", conchide Alex Topolianu, fiul pacientei.