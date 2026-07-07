Pe caniculă, răcoarea se ia cu bon de ordine. Şoferii stau la coadă acum în service-uri să repare instalaţia de aer condiţionat a maşinii. Pentru unii, o vizită de rutină se transformă, însă, în facturi de mii de lei, când descoperă că au sărit revizia ani la rând.

Şoferii care au aşteptat luna lui Cuptor ca să repare instalaţia de climatizare a maşinii regretă acum că nu şi-au făcut programare din timp.

În acest service ajung zilnic în jur de 20 de maşini cu probleme la instalaţia de aer condiţionat. Cererea este atât de mare incat angajaţii cu greu mai fac faţă. Cine are probleme în această perioadă trebuie să ştie că programările nu se mai fac de pe o zi pe alta iar uneori, timpul de aşteptare poate ajunge chiar şi la o săptămână.

Şoferii care vin să îşi repare aerul condiţionat dau de alte probleme în service

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Mulți merg la service convinşi că trebuie doar să schimbe freonul. După revizie, află, însă, că problema este mai gravă şi mai costisitoare.

"Mi-a găsit un filtru care era îmbibat în mizerie, de atâta timp... toata lumea vine să îşi facă aerul că fără aer mori pe căldurile astea în maşină", a declarat Sorin.

Pe acest şofer, reparaţia l-a costat până în 500 de lei. Alţii, însă, primesc devize usturătoare.

"Această maşină, din păcate, a venit cu compresorul blocat, avem o operatiune foarte complexă la această masina, de spălat instalaţia, schimbat de filtru uscător plus compresor nou. Cât îl costa pe client? Această lucrare eu zic ca depăşeste 4500 - 5.000 de lei", a declarat Simon Dinu, şef de service.

Cei care au nevoie doar de o încărcare cu freon scapă mai ieftin.

"Sunt două variante de freon, cel vechi, normal si cel ecologic, varianta veche de freon ajunge undeva la 230 de lei, chiar avem o promotie in momentul asta, iar varianta nouă, la 500 de lei, freonul ecologic. Procedura durează aproximativ 40 de minute", a declarat Adrian Mehedinţu, reprezentant service.

Tehnicienii recomandă şoferilor să verifice anual starea instalaţiei de climatizare, de preferat primăvara, când unele service-uri auto oferă reduceri de până la 30%.