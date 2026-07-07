Preşedintele Nicuşor Dan anunţă marţi, de la Summitul NATO, că România s-a alăturat la Ankara Aliaţilor care au semnat Declaraţia privind intenţia comună de înfiinţare a Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă, coordonată de Canada.

România și alte opt state NATO promit înființarea unei bănci pentru finanțarea apărării și securității - Sursa: Facebook/ Nicusor Dan

"România s-a alăturat azi la Ankara Aliaţilor care au semnat Declaraţia privind intenţia comună de înfiinţare a Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă, coordonată de Canada", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

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Şeful statului arată că "noua instituţie financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacităţii statelor membre de a finanţa investiţii în domeniul apărării şi securităţii, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanţare şi sprijinirea dezvoltării capacităţilor industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici şi mijlocii".

"În calitate de membru fondator, România îşi reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare şi este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii", subliniază preşedintele Nicuşor Dan.

Declarație privind înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență

Noi, liderii Canadei, Albaniei, Belgiei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, României, Turciei și Ucrainei, reuniți astăzi la Summitul NATO de la Ankara, anunțăm intenția noastră comună de a înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB).

Într-un moment în care statele aliate își majorează investițiile în apărare, își extind capacitățile industriale și accelerează producția de capabilități critice, recunoaștem necesitatea mobilizării, la scară largă, a capitalului public și privat pentru a sprijini prioritățile noastre în domeniul apărării, securității și rezilienței.

Ne reafirmăm angajamentul comun de a colabora pentru înființarea DSRB. Negocierea cu succes, la Montréal, a Acordului constitutiv al băncii oferă baza necesară pentru a duce mai departe acest demers.

Valorificând o bază solidă de creditare, DSRB este concepută pentru a extinde accesul la finanțare, a reduce costurile de finanțare și a sprijini dezvoltarea capacităților industriale în statele membre. Subliniem că DSRB este destinată să completeze, și nu să dubleze, instrumentele naționale și multilaterale existente care urmăresc creșterea capacității de producție în domeniul apărării.

Ne angajăm să asigurăm leadershipul necesar pentru a accelera înființarea DSRB, cu promptitudinea impusă de actualul context geopolitic, astfel încât banca să își poată începe activitatea cât mai devreme posibil, în cursul anului 2027.

Declaraţia oficială poate fi vizualizată aici.

România și SUA își consolidează Parteneriatul Strategic înaintea Summitului NATO

Înaintea Summitului NATO 2026, desfășurat la Ankara, a avut loc o întâlnire între reprezentanții României și o delegație bipartizană a Congresului Statelor Unite. Discuțiile s-au concentrat pe importanța relației transatlantice și pe prioritățile comune de pe agenda Alianței. Totodată, au fost analizate modalități concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe cooperarea în domeniul apărării, dezvoltarea oportunităților economice și consolidarea legăturilor dintre cetățenii celor două state. Un alt subiect central a fost continuarea colaborării pentru întărirea securității în regiunea Mării Negre, pe Flancul Estic al NATO și în întregul spațiu euro-atlantic, arată un mesaj postat de Nicuşor Dan pe X.

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