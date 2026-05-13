Live Text Summit-ul B9, moment crucial pentru România. Şeful NATO, Zelenski şi apropiatul lui Trump, printre invitaţi
Moment crucial pentru România! Preşedintele Nicuşor Dan încearcă la Summitul B9 de astăzi, de la Bucureşti, să ţină Statele Unite aproape de ţara noastră, după ce Donald Trump a sunat retragerea pentru soldaţii americani din Europa. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni participă, printre alţii, secretarul general NATO, preşedintele Ucrainei şi preşedintele Finlandei, cel mai apropiat lider european de Donald Trump.
Nicușor Dan îl va primi la ora 09:00 pe președintele Curții Europene a Drepturilor Omului
Ulterior, la ora 10:30, la Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice va avea loc primirea oficială a șefilor de delegație, urmată de sesiunea plenară a summitului, programată pentru ora 11:00. Deschiderea reuniunii va include intervențiile introductive ale președintelui României și ale președintelui Poloniei, Karol Nawrocki.
În cursul după-amiezii, liderii participanți vor participa la un dejun de lucru. Ziua se va încheia, la ora 17:00, cu declarații comune de presă susținute de Nicușor Dan, alături de Karol Nawrocki și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Administrației Prezidențiale.
Agenda evenimentului
10:30 - Primirea oficială a şefilor de delegaţie
11:00 - Sesiunea plenară a Summitului - Intervenţii introductive în deschiderea sesiunii plenare din partea Preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi a Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki
14:20 - Fotografie de familie
14:30 - Dejun de lucru
17:00 - Declaraţii de presă comune ale Preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte
Obiectivele României la Summit-ul B9
Summitul de la București va reprezenta un forum de evaluare a pregătirilor pentru Summitul NATO de la Ankara și urmărirea rezultatelor așteptate. Agenda reuniunii include:
Creșterea cheltuielilor de apărare: implementarea angajamentelor de la Haga privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare și consolidarea bazei industriale transatlantice;
Coerența strategică pe Flancul Estic: abordare omogenă de la nord la sud, cu accent pe coordonare și interoperabilitate;
Sprijinul pentru Ucraina: importanța pentru securitatea europeană și transatlantică a unei soluționări juste și durabile a conflictului;
Partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO: creșterea contribuției aliaților europeni (și Canadei) și intensificarea investițiilor în cercetare și inovare în domeniul apărării.
Principalele mesaje ale României
Președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. Va reitera sprijinul ferm pentru Ucraina, ca investiție în securitatea Aliată.
Summitul va fi o bună oportunitate pentru România de a menține o atenție sporită asupra evoluțiilor regionale de securitate, inclusiv în cazul partenerilor expuși amenințării ruse, precum Republica Moldova. Nu în ultimul rând, va fi evidențiată necesitatea intensificării contribuțiilor europene la partajarea responsabilităților cu SUA, prin asumarea unui rol crescut în securitatea europeană.
Summit-ul B9, moment important pentru rolul României pe flancul estic
Preşedintele Nicuşor Dan va fi gazdă la summitul de securitate pentru 13 politicieni printre care preşedinţi, un premier, miniştri ai Apărării şi Externelor şi ambasadori. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, subsecretarul de stat Thomas DiNanno care reprezintă Statele Unite şi preşedinţii Poloniei, Slovaciei şi Republicii Cehe au ajuns deja la Bucureşti. Este aşteptat şi şeful de stat al Finlandei, Alexander Stubb, care consideră că a venit timpul ca Europa să vorbească direct cu Rusia pentru că politica Statelor Unite faţă de Moscova şi Ucraina nu este în interesul bătrânului continent. (DETALII AICI)
Volodimir Zelenski, la Bucureşti
La Bucureşti revine şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, însoţit de partenera lui, Olena. Ea şi Mirabela Grădinaru vor avea program separat de soţii lor mâine. Potrivit surselor Observator, ele au legat o relaţie strânsă în Statele Unite, când au participat la forumul organizat de Melania Trump la Casa Albă. Zelenski şi Nicuşor Dan vor avea o întâlnire bilaterală, în marja summit-ului. (DETALII AICI)
Ce este Summit-ul B9
Summitul pentru securitate Bucureşti 9 a fost înfiinţat în 2015, la iniţiativa României şi Poloniei, după ce Rusia a anexat peninsula Crimeea. La început a fost format din cele nouă ţări NATO de pe flancul estic. Anul trecut au fost invitate şi ţările nordice.