Nicușor Dan îl va primi la ora 09:00 pe președintele Curții Europene a Drepturilor Omului

Ulterior, la ora 10:30, la Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice va avea loc primirea oficială a șefilor de delegație, urmată de sesiunea plenară a summitului, programată pentru ora 11:00. Deschiderea reuniunii va include intervențiile introductive ale președintelui României și ale președintelui Poloniei, Karol Nawrocki.

În cursul după-amiezii, liderii participanți vor participa la un dejun de lucru. Ziua se va încheia, la ora 17:00, cu declarații comune de presă susținute de Nicușor Dan, alături de Karol Nawrocki și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Administrației Prezidențiale.