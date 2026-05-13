Consilierii generali ai Capitalei se reunesc miercuri, de la ora 10:00, pentru a dezbate mai multe proiecte importante, printre care modernizarea și consolidarea Circului Metropolitan, contractarea unui împrumut de până la 279 de milioane de lei, dar și măsuri care ar putea duce la plecarea a sute de angajați de la STB, potrivit Agerpres.

Concedierile colective de la STB, pe masa Consiliului General al Bucureștiului. Ce alte proiecte se discută

Pe ordinea de zi mai figurează: includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective, precum şi proiecte privind modernizarea semaforizării şi amplasarea a 220 de staţii de reîncărcare.

CGMB va dezbate un proiect care prevede contractarea şi/sau garantarea unor finanţări rambursabile interne în valoare totală de până la 279 de milioane de lei, cu o perioada de maturitate de până la zece ani. Banii urmează să fie folosiţi pentru refinanţarea datoriei publice locale care provine din ratele de capital scadente în perioada iunie 2026 - iunie 2027 aferente finanţărilor rambursabile contractate de PMB.

Un număr de 700 - 800 de angajaţi ar putea pleca de la STB, conform altui punct de pe ordinea de zi. Proiectul prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariaţi. Suma totală alocată plăţilor compensatorii, inclusiv contribuţia asiguratorie pentru muncă, nu poate depăşi plafonul maxim de 32,2 milioane lei, stipulează proiectul.

Modernizarea Circului Metropolitan București, pe masa consilierilor generali

Consilierii generali ai Capitalei urmează să dezbată un proiect care prevede consolidarea, restaurarea, reabilitarea energetică, modernizarea şi punerea în valoare a Circului Metropolitan Bucureşti. Conform documentaţiei ataşate, valoarea totală a investiţiei pentru toate cele patru corpuri de clădire este de 166 de milioane de lei, TVA inclus. Durata estimată a execuţiei este de doi ani. O a doua propunere de pe ordinea de zi vizează depunerea proiectului în cadrul Programului Regional Bucureşti-Ilfov 2021 - 2027 pentru cheltuieli eligibile de 132 milioane lei.

Teatrul de Vară din Parcul Regele Mihai I urmează să fie transmis la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de doi ani, în vederea reabilitării. În prezent, Teatrul de Vară se află în administrarea Teatrului de Revistă "Constantin Tănase".

Primăria Capitalei vrea să ceară de la Guvern preluarea în administrare a 34 de imobile-terenuri, cu suprafaţa totală de 21.168 mp. Terenurile sunt situate pe amplasamentul din zona staţiei Academia Militară - Magistrala 5 de Metrou, cuprinsă între şos. Panduri - str. Răzoare - str. Progresului - Piaţa Danny Huwe. Acestea vor fi utilizate în vederea amenajării unor spaţii verzi publice, în scopul creşterii calităţii factorilor de mediu.

Spitalul Clinic Colentina ar urma să beneficieze de un sistem de backup pentru agentul termic. Proiectul prevede realizarea unei surse principale de energie termică, conectată la reţeaua de termoficare a oraşului, şi a unei surse alternative, bazată pe centrale termice pe gaze naturale.

Blocul de locuinţe sociale din Prelungirea Ghencea nr. 322-326 urmează să treacă din administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială în cea a Consiliului General al Capitalei, prin Direcţia Generală Investiţii. Blocul de 11 etaje va fi preluat în administrare în vederea finalizării obiectivului de investiţii.

Consilierii generali urmează să analizeze şi un proiect care prevede amenajarea interioară a spaţiului expoziţional muzeal din Strada Lipscani nr. 26. Primăria Capitalei şi Muzeul Naţional al Literaturii Române intenţionează să depună o cerere pentru a obţine finanţare prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021 - 2027.

Semafoare inteligente și 220 de stații electrice noi

CGMB urmează să aprobe miercuri studii de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru trei proiecte care prevăd modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă din Capitală şi instalarea a 220 de staţii de încărcare pentru vehicule electrice. Investiţiile vizează lucrări pentru modernizarea intersecţiilor semaforizate existente, integrarea în sistemul de management al traficului (BTMS) a unor intersecţii care nu sunt încă incluse în reţea, modernizarea şi completarea infrastructurii centrale a sistemului BTMS.

De asemenea, consilierii generali se vor pronunţa în ce priveşte trei planuri urbanistice zonale, introduse pe ordinea de zi în urma unor litigii între cei care au elaborat PUZ-urile şi Municipalitate. În baza deciziei instanţei, primarul general a fost obligat să introducă proiectele pe ordinea de zi, în vederea dezbaterii. Cele trei PUZ-uri vizează str. Coralilor nr. 18, str. Dumitru Sergiu nr. 2-10 şi Drumul Pădurea Pustnicu nr. 67J.

