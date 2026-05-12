Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro

Studenții de la Universitatea de Construcţii din Iași le impun condiții clare angajatorilor și pun atmosfera de lucru sau stabilitatea înaintea salariului. Într-un domeniu afectat de lipsa personalului, companiile încearcă acum să îi cucerească pe tineri cu promisiunea unui mediu de lucru modern. Pentru a le face mai ușoară integrarea pe piața muncii, studenţii au organizat chiar ei un târg de joburi.

Pe lista de întrebări și curiozități ale studenților de la angajare nu mai e primul loc salariul. Atmosfera și posibilitatea de a pleca depre hotare au câștigat teren în fața banilor. "Nu aş putea lucra într-un loc unde totul este alarmant. Cel mai important mi se pare sustenabilitatea locului de muncă, acesta să fie stabil, să ofere şi siguranţă pentru angajaţi, angajatorul să fie înţelegător", spun studenții.

Deşi piaţa muncii în construcţii a atins un nivel record în 2025, ajungând la un număr de 460.000 de angajaţi, deficitul de forţă umană este în continuare mare chiar şi în rândul specialiştilor cu studii superioare. Absolvenţii fug în general de construcţiile civile pentru că este nevoie de multă muncă, multe ore, multă responsabilitate şi salariile de obicei pleacă de la o 1.000 de euro. Tocmai pentru a-i atrage companiile din domeniu s-au adaptat la nevoile tinerilor, mai ales ca domeniul este în plină dezvoltare și din ce în ce mai complex.

Iar pentru a avea forţă de muncă, angajatorii se conformează cerinţelor. "Noi vă luăm de pe băncile facultăţilor, vă formăm, puteţi intra în producţie, puteţi merge pe şantiere. Fiecare student care intră, fiecare angajat, are un program de formare".

"Considerăm că cele mai durabile construcţii pot veni prin ingineri determinaţi, specializaţi şi cât mai bine pregătiţi în domeniu. Momente de conectare ad hoc pur şi simplu, vrem să facem un grătar împreună, vrem să facem o ieşire", a declarat dr. inginer Irina Teslărașu, reprezentanta patronatului proiectanților în construcții din Romania- Moldova.

Nici experiența nu mai este criteriul de bază când vine vorba de recrutări. Firmele mari din domeniul construcțiilor preferă tinerii de pe băncile facultăților și îi instruiesc pentru a face față cerințelor lor.

"An de an se discută planurile de învăţământ în parteneriat cu mediul de afaceri. S-a ajuns la un rezultat foarte bun prin organizarea de evenimente pentru sprijinul studenţilor", a declarat Andrei Burlacu, decanul Facultății de construcții și instalații UTI Iași. "Studenţii sunt într-o zonă în care, da, la ora actuală au de unde alege", a declarat prodecanul Ciprian Cozmanciuc.

A devenit deja o tradiție ca asociația studenților și absolvenților de la facultatea de construcții și instalații din Iași să organizeze astfel de târguri, iar mulţi reușesc de aici chiar și să se angajeze.

Clara Mihociu

