Elevii au început astăzi Evaluarea Naţională după o metodă nouă, care pune accent mai mare pe cunoaştere şi înţelegere. Subiectele pentru copiii de clasa a doua au fost gândite după modelul examenelor internaţionale PISA, la care suntem codaşi de ani de zile.

La Evaluarea Naţională, proba de limba română, elevii de clasa a doua au avut în faţă un test cu opt pagini şi 12 cerinţe pe baza unui text despre veveriţe şi arici. Primul subiect le-a dat bătăi de cap celor care nu au citit atent cerinţa.

"Trebuia să continuam noi dialogul și în rest erau foarte uşoare", a spus un elev.

Exerciţiul cerea, însă, doar transcrierea textului.

"O sa mi se taie din punctaj, dar asta e, pentru ca eu am scris continuarea textului", a transmis alt copil.

Testul le-a verificat vocabularul şi înţelegerea textului

Testul a examinat şi abilitatea elevilor de a înţelege sensul textelor şi de a reformula.

"Înlocuiește cuvantul subliniat cu altul cu sens asemanator. Niște veveriţe harnice adunaseră alune toată vara… culese alune toată vară, nu sunt sigură dacă e așa", a spus alt elevă.

Testul a verificat şi ortografia, semnele de punctuaţie şi scrierea corectă a cuvintelor cu cratimă. Învăţătoarele ştiu, în mare, unde trebuie să insiste.

"La scrierea cu literă mare şi la fel un pic la dialog. Nu pot formula propoziţii dezvoltate. Asta a urmărit, semnele de punctuație care se folosesc într-un dialog", a explicat Simona Pîrvan, învăţătoare.

Ministerul Educaţiei: accentul se mută pe competenţe şi exprimarea opiniilor

De anul acesta, Evaluarea Naţională a schimbat unghiul de abordare.

"Acum încercăm să trecem și spre competenţe care țin de autoevaluare, care țin de exprimarea propriei opinii. Sunt legate de contexte de viață și nu direct de context disciplinar", a subliniat Bogdan Cristescu, secretar de stat al Ministerului Educaţiei.

Reporter: Ce notă iei?

Elev: Un 90.95, 100, cam pe acolo vreau pentru că mama o să imi ia și ceva. Un ATV de copii, asta mi-aş dori mult.

Presiunea părinţilor, mai mare decât emoţiile copiilor

Presiunea părinţilor a fost mai apăsătoare decât a şcolii. Unii copii au făcut meditaţii pentru evaluarea de la clasa a doua, pe care multe familii o percep ca pe un examen, deşi calificativul obţinut nu este trecut în catalog.

"Vai nu o să știi, o să rămâi repetentă. A fost foarte ușor", a transmis o elevă.

"Această spaimă de evaluare vine de acasă din familie, părinții pun presiune pe copii, trebuie să faci, trebuie să fii atent. Este o zi de școală obișnuită", a susţinut Sidonia Apetrei, director la Şcoala Nr. 3 din Suceava.

"După ce au susţinut această probă scrisă astăzi, elevii de clasa a doua mai au de trecut o probă la limbă și comunicare, de citit, miercuri. joi urmează matematică şi explorarea mediului. Evaluarea Națională pentru finalul clasei a patra se va desfășura săptămâna viitoare, iar elevii de clasa a șasea vor fi testați peste două săptămâni", transmite Mădălina Iacob, reporter Observator.

