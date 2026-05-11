Zelenski a cerut întâlnire bilaterală cu Nicuşor Dan. Care sunt obiectivele Summit-ului B9 de la Bucureşti

Volodimir Zelenski este unul dintre cei 7 preşedinţi de stat care participă pe 13 mai la Summit-ul B9 de la Bucureşti. Preşedintele ucrainean va participa la partea finală a sesiunii de lucru.

Potrivit informaţiilor Observator, preşedintele ucrainean a cerut o întâlnire bilaterală cu Nicuşor Dan în marja Summit-ului B9. Zelenski va veni la Bucureşti alături de soţia sa, Olena Zelenska, iar cele două prime doamne vor avea un program separat. Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei, va ajunge mâine, 12 mai, la Bucureşti, la fel şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Summitul B9 de la București de miercuri este considerat cu atât mai important cu cât are loc în pregătirea summitului NATO din această vară, de la Ankara, într-un moment sensibil pentru Alianță, marcat de ameninţările preşedintelui SUA Donald Trump și de discuțiile privind prezenţa militarilor americani în Europa.

România e gazda următorului summit în format București 9 (B9+) care se desfăşoară miercuri 13 mai. Nu mai puţin de 7 preşedinţi vor fi prezenţi la Bucureşti, printre care şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei şi Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, un apropiat al lui Donald Trump. Obiectivele summitului B9 de la București sunt relația transatlantică și situația din Strâmtoarea Ormuz.

La Palatul Cotroceni vor veni Gitanas Nausėda (preşedintele Lituaniei), Alar Karis (preşedintele Estoniei), Petr Pavel (preşedintele Cehiei), Edgars Rinkēvičs (preşedintele Letoniei), Peter Pellegrini (preşedintele Slovaciei), Alexander Stubb (preşedintele Finlandei), Volodimir Zelenski (preşedintele Ucrainei), precum şi Mette Frederiksen (premierul Danemarcei).

Pe lângă aceştia, vor mai fi prezenţi la Bucureşti Mark Rutte (secretarul general al NATO)Thomas DiNanno (subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională), Pål Jonson (ministrul suedez al Apărării), Espen Barth Eide (ministrul de Externe al Norvegiei), Benedikt Árnason (secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei), ambasadorul Nikolay Milkov (reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO) şi Kissné Hlatki Katalin (ambasadorul Ungariei în România).

Evenimentul va fi co-prezidat de președintele României Nicuşor Dan și de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, sub tema generală "Delivering More for Transatlantic Security".

Ce este Summit-ul B9

Formatul Summit-ului B9, creat după ce Rusia a anexat peninsula ucraieană Crimeea, ca răspuns la ameninţările Moscovei pe flancul estic al NATO. Reuneşte state NATO de pe Flancul Estic precum Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria. Anul trecut formatul a fost extins şi s-a decis să includă şi statele nordice. Ultima dată când un președinte american a participat la un summit B9 a fost în 2023, în Polonia. Atunci, Joe Biden a venit la Varşovia, la un an de la războiul din Ucraina, după ce a fost în vizită la Kiev.

Agenda evenimentului

10:30 - Primirea oficială a şefilor de delegaţie

11:00 - Sesiunea plenară a Summitului - Intervenţii introductive în deschiderea sesiunii plenare din partea Preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi a Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki

14:20 - Fotografie de familie

14:30 - Dejun de lucru

17:00 - Declaraţii de presă comune ale Preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte

