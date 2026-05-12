Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul

Bistriţenii care hrănesc porumbeii pe domeniul public riscă amenzi de până la 1.000 de lei, avertizează Poliţia Locală. Autorităţile spun că resturile alimentare lăsate pe trotuare şi bănci atrag rozătoare şi creează disconfort, iar pentru a ţine păsările departe de zonele aglomerate Primăria va cumpăra două sisteme laser profesionale.

de Redactia Observator

la 12.05.2026 , 15:25
În mesajul postat pe pagina de socializare a instituţiei se menţionează că există numeroase sesizări din partea celor deranjaţi de prezenţa porumbeilor în spaţiile publice, potrivit Agerpres.

"Am primit în ultima perioadă numeroase sesizări din partea bistriţenilor, în special de pe Bulevardul Independenţei, legate de prezenţa tot mai vizibilă a porumbeilor în spaţiile publice. Înţelegem că hrănirea păsărilor porneşte dintr-un gest de bunătate. Totuşi, resturile alimentare lăsate pe domeniul public atrag rozătoare, murdăresc trotuarele şi clădirile şi creează disconfort pentru toţi cei care folosesc aceste spaţii. Conform HCL nr. 153/2009, murdărirea spaţiilor publice cu resturi alimentare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi de până la 1.000 lei", a informat Poliţia Locală Bistriţa, pe Facebook.

Poliţia Locală a mai precizat că Primăria municipiului Bistriţa va achiziţiona în acest an două sisteme laser profesionale, destinate descurajării prezenţei păsărilor în zonele afectate, "pentru o soluţie pe termen lung".

Bistriţenii s-au plâns, de-a lungul timpului, şi de prezenţa numeroasă a ciorilor în anumite zone din oraş, inclusiv în centrul municipiului, în copacii din jurul Bisericii Evanghelice, motiv pentru care autorităţile au montat la un moment dat, pe acest lăcaş de cult, un aparat care emitea sunete deranjante pentru păsări.

