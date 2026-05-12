Dispariţia lui Alexandru, un băieţel de 5 ani, a mobilizat sute de persoane în Sibiu. Impresionant, autorităţilor li s-au alăturat localnici şi voluntari, elicoptere şi câini de urmă, după ce tatăl a anunţat că fiul lui este de negăsit. Copilul s-a făcut nevăzut în apropierea unei liziere, unde tatăl lucra la un gard. Nimeni nu ştie direcţia în care a plecat, se ştie însă că în pădurile din zonă ar fi urşi, iar de aseară plouă aproape continuu. Echipele de intervenţie încearcă acum să ajungă până în cele mai greu accesibile locuri, dar fiecare oră care trece înseamnă şanse mai mici de succes.

De ieri, de la ora 18.00, Alexandru este de negăsit. Sute de căutători au cercetat fiecare vale şi fiecare zonă cu vegetaţie abundentă... nici urmă de el.

"Am luat-o până în capăt de tot şi de sus în jos au coborât trupe prin pădure pe partea asta şi pe râu în jos direct. Noi o să mergem pe stânga... voi aţi coborât pe partea aia, noi o să mergem pe stânga voastra...Căutările sunt dificile foarte multă vegetaţie, noroi, dificil de căutat, foarte mulţi arbuşti, tufe. Îl strigăm şi căutam în toate locurile mici", spun oamenii.

"Este o zonă dificilă, sunt dealuri, munţi, văi, avem şi un curs de apă, am luat tot la pas... din păcate nu au găsit niciun indiciu, nici cel mai mic indiciu", a declarat Paul Bucurenciu, viceprimar.

A dispărut fără urmă

Alexandru are 5 ani şi a dispărut ieri. Îl însoţea pe tatăl său - un cunoscut fermier în zonă - care lucra la un gard, în apropierea lizierei.

"Nu am idee, nu am idee ce s-a întâmplat, de aseară sunt aici, nu am fost acasă şi nici nu o să mă duc...", a declarat Toma Zerestrea, tatăl.

Bărbatul este o celebritate locală după ce s-a întors din Columbia şi a investit în creşterea animalelor în Sebeşu de Jos, aşa că aseară când a dat alarma toată comunitatea s-a mobilizat.

"Sunt desişuri foarte greu accesibile unde un minor se poate culca şi să treci pe lângă el şi să nu îl vezi". "A început şi ploaia, o să continuăm căutările până când îl găsim, eu cel puţin stau până dimineaţa până când aflu un rezultat", au declarat localnicii.

Poliţiştii au cerut ajutorul tuturor... a fost trimis şi un mesaj RoAlert. Dimineaţă, în sprijinul oamenilor a venit şi un elicopter.

"Zona a fost împărţită în mai multe sectoare şi vom relua aceste căutari după ce elicopterul îşi va termina căutarea", a declarat Chestor Ivanca Tiberiu, şef IPJ Sibiu.

Căutările cu camera de termoviziune sunt dublate astăzi şi de cele cu câini de urmă. Iar salvamontiştii au anunţat că vor ridica din nou drone.

"Drona ne va da semnale dar după atâtea ore nu ştim dacă copilul mai are atâta căldura ...", a declarat Dan Popescu, director Salvamont Sibiu.

Alexandru are aproximativ 1 metru şi păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă. Tatăl lui spune că vorbeşte mai mult engleză şi spaniolă, limba mamei lui, şi mai puţin română şi nu era obişnuit cu viaţa în natură. Fiecare informaţie şi fiecare oră contează. Statistica spune că majoritatea copiilor dispăruţi sunt găsiţi în primele 48 de ore.

Andrei Naiţă

