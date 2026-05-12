Moment crucial pentru România! Preşedintele Nicuşor Dan încearcă la Summitul B9 de mâine, de la Bucureşti, să ţină Statele Unite aproape de ţara noastră, după ce Donald Trump a sunat retragerea pentru soldaţii americani din Europa. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni participă, printre alţii, secretarul general NATO, preşedintele Ucrainei şi preşedintele Finlandei, cel mai apropiat lider european de Donald Trump.

Preşedintele Nicuşor Dan va fi gazdă la summitul de securitate pentru 13 politicieni printre care preşedinţi, un premier, miniştri ai apărării şi externelor şi ambasadori. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki au ajuns deja la Bucureşti. Este aşteptat şi preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, care consideră că a venit timpul ca Europa să vorbească direct cu Rusia pentru că politica Statelor Unite faţă de Moscova şi Ucraina nu este în interesul bătrânului continent.

"Statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze şi ăsta este obiectivul discuţiilor de mâine din formatul B9. Asta înseamnă interoperabilitate, investiţii în apărare şi un parteneriat transatlantic.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

În centrul discuţiilor despre securitate şi apărare este relaţia cu principalul partener strategic - Statele Unite ale Americii.

"Sunt două aşteptări principale, una de compatibilizar, cu o lună sau două înainte de summitul NATO, ţările de pe flancul estic să îşi compatibilizeze poziţiile. Discuţia va fi de cum să facem mai bine şi mai repede lucrurile pe care ştim că trebuie să le facem.", a mai adăugat Nicuşor Dan.

"Este important pentru că ţările noastre îşi asumă cea mai mare responsabilitatea pentru apărarea Europei în faţa Rusiei. Polonia, în nord, şi România, în sud, sunt adevărate cetăţi pe flancul estic al NATO.", a precizat Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei.

La Bucureşti revine şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, însoţit de partenera lui, Olena. Ea şi Mirabela Grădinaru vor avea program separat de soţii lor mâine. Potrivit surselor Observator, ele au legat o relaţie strânsă în Statele Unite, când au participat la forumul organizat de Melania Trump la Casa Albă.

Summitul pentru securitate Bucureşti 9 a fost înfiinţat în 2015, la iniţiativa României şi Poloniei, după ce Rusia a anexat peninsula Crimeea. La început a fost format din cele nouă ţări NATO de pe flancul estic. Anul trecut s-au adăugat şi ţările nordice.

Bianca Iacob

