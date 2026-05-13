De zeci de ore, băiețelul din Sibiu e căutat de sute de oameni. Misiunea e îngreunată de vremea capricioasă

Băieţelul de cinci ani din judeţul Sibiu este de negăsit de zeci de ore. Sute de oameni, de la luptători SAS la localnici, îl caută, însă deocamdată nici urmă de el. Misiunea lor este extrem de îngreunată de vremea capricioasă şi de faptul că micuţul a dispărut de lângă tatăl lui într-o zonă periculoasă, frecventată de animale sălbatice.

De zeci de ore, Alexandru este căutat de sute de oameni. Micuţul dispărut fără urmă de parcă pădurea l-a înghiţit cu totul. Băieţelul de 5 ani era cu tatăl său la 600 de metri de ferma familiei. Bărbatul construia un gard lângă o lizieră când copilul a fugit de lângă el.

"Băieţelul era la doi metri de mine, lângă cărare. El mergea în faţa mea, eu mergeam după el. S-a dus mai în faţă, a luat curba, când m-am dus după el nu l-am mai găsit. L-am strigat, a intrat prin tufe şi nu l-am mai găsit", a declarat Toma Zerestrea, tatăl copilului dispărut.

Tatăl a sunat imediat la 112. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert şi au trimis în zonă echipe de căutare-salvare cu ATV-uri, motociclete enduro şi drone. Mobilizarea localnicilor a fost impresionantă. "Am luat-o până în capăt de tot şi de sus în jos au coborât trupe prin pădure pe partea asta şi pe râu în jos direct".

Luptători SAS, poliţişti, jandarmi şi salvamontişiti, alături de localnici au periat metru cu metru pădurea. Au fost aduşi în zonă câini special antrenaţi. Cinci scafandri au căutat în râu, dar şi în două lacuri din apropiere. "Nu am idee ce s-a întâmplat. Nu am fost acasă şi nu o să mă duc până nu-l găsim", mai spune tatăl lui Alex.

A fost ridicat şi un elicopter cu cameră de termoviziune, dar în zadar, nici urmă de băiat. Căutările sunt îngreunate de condiţiile meteo. "Zona e împădurită, este foarte deasă. Căutările cu drona nu au dat rezultate excelente din cauza desişului. S-a căutat şi pedestru, se înaintează destul de greu", explică Daniel Popescu, șef Salvamont Sibiu.

"Este o zonă dificilă, sunt dealuri, munți, văi, avem și un curs de apă, am luat tot la pas... din păcate nu au găsit niciun indiciu, nici cel mai mic indiciu", a declarat Paul Bucurenciu, viceprimarul comunei Turnu Roșu.

Azi-noapte temperaturile nu au trecut de 6 grade, iar umiditatea din pădure a accentuat senzaţia de frig. "Zona a fost împărţită în mai multe sectoare şi vom relua aceste căutări după ce elicopterul îşi va termina căutarea", spune Tiberiu Ivancea, șef IPJ Sibiu.

"A fost verificată o suprafaţă de aproximativ 15 kilometri pătraţi prin activităţi desfăşurate atât în zone împădurite, cât şi în zone greu accesibile din intravilanul localităţii. A fost efectuată cercetarea la faţa locului atât la domiciliul persoanei care face obiectul dispariţiei, cât şi la locul unde a fost văzută ulrima dată, fiind prelevate de către specialiştii criminalişti probe în interesul cauzei", a declarat Vlad Teodosiu, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Tatăl băiatului este un femier renumit în zonă. După mai mulţi ani în care a lucrat în Spania şi Columbia s-a întors în România unde a investit în creşterea vacilor Aberdeen Angus. Pe soţia lui a cunoscut-o in America de Sud, dar a convins o să-l urmeze în ţara noastră. Cei doi mai au împreună o fetiţă.

Alexandru are aproximativ 1 metru şi păr scurt şaten. La momentul dispariţiei purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră şi adidaşi sport din pânză, de culoare albă. Tatăl lui spune că vorbeşte mai mult engleză şi spaniolă, şi mai puţin română şi că nu era obişnuit cu viaţa în natură. Statistica spune că majoritatea copiilor dispăruţi sunt găsiţi în primele 48 de ore. Pentru că cei mici sunt imprevizibili şi pot dispărea într o clipă, specialiştii le recomandă părinţilor să-i înveţe cât mai devreme numele, adresa de domiciliu, dar şi lucruri esenţiale, de exemplu întoarcerea în locul din care s-a pierdut de familie sau alegerea unui loc de întâlnire în caz de urgenţă. Dispozitivele inteligente cu locaţie transmisă în timp real pot de asemenea să ajute.

